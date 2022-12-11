"في باريس كتاب التاريخ لا يزال أبيض" .. مبابي يكشف سبب بقائه في العاصمة الفرنسية

رفض مبابي لريال مدريد غير عقلية الشعب الفرنسي!

يرى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أن قرار البقاء في صفوف نادي العاصمة الفرنسية بدلًا من الرحيل مجانًا في سوق الانتقالات الصيفية الماضي غير من عقلية الشعب الفرنسي.

نجم باريس سان جيرمان ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بنهاية تعاقده في صيف 2022، قبل أن يقرر تجديد تعاقده والبقاء في نادي العاصمة إلى صيف 2025 في صفقة قياسية ليصبح أكثر اللاعبين حصولًا على أجر في العالم.

وقال مبابي في تصريحات لمجلة "سبورتس إليسترايتد" الأمريكية: "في باريس كتاب التاريخ لا يزال أبيض، يا لها من فرصة، كان من الأسهل أن أذهب إلى مدريد لكن لدي هذا الطموح أنا فرنسي".

وأضاف: "أنا طفل من باريس والفوز في باريس شيء مميز حقًا".

وأتم: "الفوز هنا سيعني أنني أكتب التاريخ، عندما أعلنت أنني سأبقى، تغيرت الكثير من الأشياء في عقلية الناس، بدأ البعض في القول نعم لسنا بحاجة إلى مغادرة البلد".