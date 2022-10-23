630 مليون يورو .. تفاصيل جديدة في عقد مبابي مع باريس سان جيرمان!

الكشف عن تفاصيل جديدة في تجديد مبابي لعقده مع باريس سان جيرمان، حيث يجعله العقد الجديد اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم.

أصر كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في أكثر من مقابلة على أن تجديد عقده مع الفريق الباريسي في مايو الماضي لم يكن لأسباب مالية على الإطلاق، لكن يبدو أن الأمر لم يكن كذلك.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أكدت أن عقد مبابي الجديد مع باريس سان جيرمان، جعله اللاعب الأعلى أجرًا على الإطلاق في تاريخ الرياضة ككل، وليس فقط كرة القدم.

الصحيفة الفرنسية أكدت أنه في حالة استمرار مبابي في باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، فإن المهاجم سيحصل على إجمالي 630 مليون يورو، حيث يمتد عقد اللاعب لعامين مع خيار لعام إضافي لا يتم تفعيله إلا بموافقة مبابي.

وأكدت الصحيفة أن مبابي يحصل على 72 مليون يورو في الموسم الواحد، وكشفت أن هناك متغيرات هائلة يحصل عليها مبابي في العقد الجديد، تتمثل في حصول اللاعب على 180 مليون يورو كمكافأة توقيع.

وعلى الرغم من عدم وجود مكافآت للأداء الرياضي، إلا أن باريس سان جيرمان سيدفع لمبابي مكافأة إضافية، وهي عبارة عن مكافأة الولاء، والتي ستزيد على مر السنوات في حالة عدم مغادرته.

ومن المقرر أن يحصل مبابي على مكافأة قدرها 70 مليون يورو في صيف 2023 في حالة عدم مغادرته، تزيد إلى 80 مليون يورو في صيف 2024، ثم إلى 90 مليون يورو في آخر موسم في العقد.

المبالغ المذهلة التي يحصل عليها مبابي من باريس سان جيرمان سيتم اقتطاع 45% منها للمساهمات الاجتماعية والضرائب، وبذلك فإنه من إجمالي 630 مليون يورو التي سيحصل عليها إذا استمر لمدة ثلاث سنوات، فإن مبابي سيحصل على 210 ملايين يورو يورو فقط، وهو ما يمثل ربع ميزانية باريس سان جيرمان.