في الشامبيونشيب.. جماهير تسخر من وفاة رئيس ليستر والشرطة تتدخل

حاولوا منح الثعالب ترحيبًا عدائيًا لكنهم ذهبوا بعيدًا جدًا!

علّق عدد من مشجعي كوفنتري سيتي لافتات مسيئة على الجسور قبل مواجهة ليستر سيتي، ضمن الجولة 27 من دوري الشامبيونشيب الإنجليزي (المؤهل للبريميرليج).

وحقق كوفنتري الفوز على ضيفه (3-1)، لكن رغم الخسارة ما زال ليستر يتصدر ترتيب الشامبيونشيب برصيد 65 نقطة، بينما يأتي كوفنتري في المركز السادس بـ40 نقطة.

وحاول مشجعو كوفنتري منح مشجعي الثعالب ترحيبًا عدائيًا، لكنهم ذهبوا بعيدًا جدًا بتعليق لافتات مسيئة، بما في ذلك الإشارة إلى حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة مالك ليستر خون فيتشاي عام 2018.

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أزالت الشرطة اللافتات المسيئة، وأصدر نادي كوفنتري بيانًا أدان فيه سلوك المتورطين، وتعهد بالعمل مع المسؤولين لتحديد الجناة واتخاذ إجراءات ضدهم.