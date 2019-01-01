فييرا: أتمنى عودة فينجر للتدريب وهذا سر غضب رونالدو

أسطورة آرسنال يكشف سر معاناة رونالدو مع يوفنتوس

كشف أسطورة آرسنال باتريك فييرا عن رأيه في الأزمة التي يمر بها النجم العالمي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، بعد إجباره على التغيير للمباراة الثانية على التوالي.

وانفجرت عاصفة من الجدل بعدما بالغ صاروخ ماديرا في ردة فعله، عقب استبداله بزميله الأرجنتيني باولو ديبالا بعد مرور 10 دقائق من أحداث الشوط الثاني لقمة الأحد ضد ميلان، التي حسمها اليوفي بهدف نظيف حمل توقيع بديل الدون.

وعن سبب معاناة رونالدو وعدم شعوره بالسعادة مع البيانكونيري في الوقت الراهن، قال "ما فعله رونالدو يدل على مدى صعوبة أن تكون مدربًا، وكما نعرف جميعًا. رونالدو من فئة مختلفة من اللاعبين مثل ميسي ونيمار، وما حدث صورة تحاكي واقع كرة القدم اليوم".

وأضاف "من المهم أن نفهم لماذا لا يشعر رونالدو بالسعادة، من الخارج يبدو وكأنه يمر بفترة صعبة، وعندما تتوقف أهداف لاعب مثله، يصاب ببعض الإحباط".

وعن نجاح الفريق في اعتلاء صدارة الدوري رغم المنافسة الشرسة مع إنتر، قال لاعب الفريق السابق "لست متفاجئًا على الإطلاق، في يوفنتوس يجد اللاعب المناخ المناسب لبذل كل ما في وسعه، ما أعرف أنه في يوفنتوس.. النادي هو النجم الحقيقي".

كما تحدث عن مدربه السابق في آرسنال آرسن فينجر، المتوقف عن التدريب منذ انفصاله عن ملعب "الإمارات" في صيف 2018، قائلاً "أود رؤيته مرة أخرى في مجال التدريب، لديه شغف كبير بكرة القدم، ولم أقابل قط مدربًا يقضي وقتًا مثله في مشاهدة مباريات كرة القدم وتحليلها والحديث عنها".

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وفي الختام، رفض الكشف عن رأيه صراحة في مدرب آرسنال الحالي أوناي إيمري المهدد بالإقالة بسبب تراجع النتائج والأداء، وعنه قال "من الواضح أن آرسنال يمر بفترة عصيبة، لكنني لم أشاهد كل مباريات الفريق، لذلك لا أستطيع التحدث عن أسلوبهم، لكني أعرف أن لديهم مدرب على درجة عالية من الكفاءة، ويعمل بشكل جيد جدًا".