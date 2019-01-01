تشيزني: لا أصدق وضعي مع بوفون ودي ليخت سرق مكاني

ويكشف عن رأيه في منافسة إنتر على لقب السيري آ

اعترف حارس مرمى يوفنتوس فوتشيخ تشيزني، بأنه لا يصدق وضعه في الوقت الراهن، كونه الحارس الأول للفريق ومثله الأعلى جيانلويجي بوفون يجلس على مقاعد البدلاء.

وقال الحارس البولندي لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية "أعترف أن وضعي الحالي يبدو غريبًا لأن بوفون هو مُلهمي، وربما قبل بضع سنوات كان يبدو من الجنون حدوث السيناريو الحالي".

وأضاف "لكن يمكنني القول بأنني سعيد للغاية بهذه التجربة، فأولاً وقبل أي شيء جيجي من أعز أصدقائي، ثم بعد ذلك زميل في الفريق، لدينا علاقة أكثر من رائعة، لذلك أعيش هذه التجربة على أكمل وجه من السرور والسعادة".

من جهة أخرى، مازح زميله الهولندي دي ليخت نظرًا للكم الهائل لعدد مرات لمسه للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، قائلاً بنبر ساخرة "لقد سرق مكاني في الفريق. لا بالطبع.. أحيانًا نمزح حول هذه المشاهد، لكنني لن أخبركم عن تفاصيل أكثر".

وعن الاختلاف بين أسلوب المدرب الحالي ماوريسيو ساري والمدرب السابق ماسيميليانو أليجري، قال "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا معه، أصبحت أشارك أكثر مع اللاعبين، حيث تغير دوري كثيرًا عن السابق لأنني مطالب باللعب بقدمي بشكل جيد".

من هم أفضل من سددوا ركلات حرة في تاريخ اللعبة؟ ⚽️🎯 pic.twitter.com/MOAgRvGcd0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 12, 2019

وختم بالحديث عن منافسة إنتر على صدارة السيري آ في رحلة البحث عن اللقب للمرة التاسعة على التوالي، بقوله "في بعض الأحيان تعاني كثيرًا والبعض الآخر تكون المعاناة أقل، ونحن في يوفنتوس لا نفكر سوى في الفوز، وفي المباريات المعقدة نحقق الفوز بفضل جودة لاعبينا، كما فعلنا أمام ميلان. نحن لا نفتقر للجودة، وعندما يكون لديك هذا النوع من اللاعبين على مقاعد البدلاء، فهذا يعني أنك تستطيع التعامل مع أي مباراة".