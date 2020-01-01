فيورنتينا يعلن إصابة لاعبه بفيروس كورونا

سابع لاعبي الدوري الإيطالي المصابين بفيروس كورونا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، إصابة لاعبه الصربي دوشان فلاهوفيتش بفيروس كورونا وبداية إجراءات الحجر الصحي.

ونشر النادي الإيطالي بياناً، أكد فيه أن نتيجة فحوصات اللاعب صاحب الـ 20، جاءت إيجابية وبينت إصابته بكورونا.

وجاء البيان على النحو التالي: "اللاعب في منزله حالياً، ويقوم النادي بتفعيل إجراءات العزل التي يطلبها القانون، بداية من جمع الأشخاص الذين على تواصل مع اللاعب وعزلهم".

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دوشان، سابع لاعب يتعرض للإصابة بشكل رسمي في الدوري الإيطالي، بعد خماسي سامبدوريا وروجاني مدافع يوفنتوس.

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اللاعب الصربي الشاب، شارك مع الفيولا هذا الموسم في 26 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل هدفين.

ومن جانبه قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، منذ يومين إيقاف كافة المسابقات الرياضية، بعد تفشي الفيروس في البلاد.