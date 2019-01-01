فينيسيوس يُقرر المقاتلة في سبيل البقاء داخل ريال مدريد

اللاعب خارج حسابات زيدان نوعًا ما..

لا يعيش فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، أفضل أيامه داخل ملعب السانتياجو برنابيو حاليًا، حيث لا يُعد خيارًا أساسيًا للمدرب زين الدين زيدان.

وكان فينيسيوس قد برز الموسم الماضي بعد الأداء المميز الذي قدمه إبان فترة تولي سانتياجو سولاري مهمة تدريب الملكي، إلا أن الوضع تغير كثيرًا منذ وصول زيدان إلى قيادة الدفة الفنية للميرنيجي.

صاحب الـ 19 عامًا لم يشارك سوى في 6 مباريات رفقة ريال مدريد في الدوري هذا الموسم، ولم يخض سوى مباراة واحدة كاملة بينما حل بديلًا أو استُبدل في البقية.

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ولكن تقارير صحفية إسبانية، أكدت أن فينيسيوس يرفض الاستسلام، وأنه قرر البقاء داخل ريال مدريد حتى ولو كان حبيسًا لدكة البدلاء، فخيار الرحيل على سبيل الإعارة لأي نادٍ آخر في يناير مستبعد بالنسبة للدولي البرازيلي.

في الوقت نفسه، فإن سلاح فينيسيوس في مواجهة هذه الفترة يتمثل في أمرين، أما الأول فهو تدريبات انفرادية ومتابعات للفيديوهات الخاصة به للتطور أكثر لا سيما في إنهاء الكرة إلى شباك الخصم.

أما الثاني، فيتركز على الصبر بالدرجة الأولى، فهو يدرك أن ما هو فيه مرحلة ويجب أن يتخطاها بكل السبل الممكنة، ومتأكد أيضًا من أن أي أداء غير مقبول قدمه هذا الموسم سينتهي فور تحليه باستمرارية اللعب.

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الجدير بالذكر أن فينيسيوس كان هدفًا لأندية أوروبية كثيرة في الصيف الماضي، إلا أن قرار اللاعب كان واضحًا وهو البقاء داخل السانتياجو برنابيو.

كما يجدر الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان كان قد استعمل اسم جونيور في سبيل إتمام صفقة نيمار لريال مدريد من خلال عقد مبادلة، لكن بحسب الصحافة، فإن اللاعب البرازيلي رفض الأمر شكلًا وموضوعًا وطلب من وكيله عدم إيصال أي عروض له للتركيز مع فريقه.