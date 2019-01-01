زيدان: فالفيردي يختلف عن بوجبا وأتفهم شعور مارسيلو

تعرف على تصريحات زيدان قبل مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أنّ فيدي فالفيردي لا يغني عن بول بوجبا كما أشاد بكاسيميرو وهازارد وكيليان مبابي.

ريال مدريد يواجه ريال بيتيس مساء غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال بيتيس: "فالفيردي لاعب رائع ولست مندهشًا من مستواه في الميدان ولكنّه ليس نسخة مخفضة التكاليف من بول بوجبا. كل لاعب ولديه طريقته الخاصة".

وتابع: "لم أعرف أنّ مارسيلو شعر بالتوتر قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ولكن الأمر طبيعي وحدث معي في التشامبيزنزليج وكذلك كأس العالم ولكن حينما تبدأ المباراة كل شيء يعود لطبيعيته".

المدرب الفرنسي أشار إلى أنّ موقف جاريث بيل لم يتغير والفريق يدعمه ليعود ويقدم الأفضل مؤكدًا أنّ فينيسيوس ليس مستبعدًا وسوف يحصل على دقائق اللعب تمامًا مثل رودريجو.

وبالحديث عن تأجيل الكلاسيكو علّق زيزو: "لا يوحد لدينا أي مشكلة في الأمر ولا أود الحديث عن هذا الأمر لأن هذا اللقاء ليس مسار اهتمامنا الآن، حينما يأتي 18 ديسمبر سوف نفكر في اللقاء".

وأردف: "إيدين هازارد يتحسن بصورة كبيرة وأنا سعيد بما يقدمه مع الفريق خلال الموسم الحالي. فينيسيوس يفضل اللعب في الرواق الأيسر ويقدم هناك أفضل مستوياته وسأحاول الاستفادة منه".

وواصل: "كاسيميرو في موثق معقد ولديه صفات لا يتمتع بها العديد من اللاعبين وسوف نحاول الحفاظ عليه".

واختتم: "كيليان مبابي من أفضل اللاعبين في العالم ولست مندهشًا بما يحققه. عودته لن تغير شيئًا في مباراة باريس سان جيرمان لأننا سنلعب ضد فريق قوي وعلينا أن نكون حذرين".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.