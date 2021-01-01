فينيسيوس يرفع شعار اليأس بسبب زيدان!

أمر غير متوقع..

بدأت أسهم فينيسيوس جونيور في التراجع داخل ريال مدريد إلى درجة أنه بدأ يشعر باليأس وكذلك مدربه زين الدين زيدان حوله، وفقًا لبعض التقارير من الصحف الإسبانية.

وفي الفترة الماضية لم يشترك فينيسيوس سوى في بضع دقائق كبديل بآخر أربع مباريات، وخرج من حسابات زيدان في عملية التناوب التي يقوم بها، ما أثار أسئلة عدة حيال موقفه.

الجديد بحسب "دافينسا سنترال" أن زيدان لا يثق في الدولي البرازيلي، في الوقت الذي تأثر فيه اللاعب كثيرًا إلى درجة "اليأس" من إمكانية المشاركة مرة أخرى هذا العام.

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يواجه فينيسيوس بداية تألق ماركو أسينسيو مرة أخرى، مع عودة إيدين هازارد للملاعب من جديد جنبًا إلى جنب مع تألق لوكاس فاسكيز، الأمر الذي أدى إلى "تهميش" دور الشاب البرازيلي.

لا يقضي فينيسيوس وقتًا ممتعًا حاليًا داخل سانتياجو برنابيو، وبدأ في فقدان الأمل حول إمكانية العودة للمشاركة مرة أخرى، ونتيجة لذلك قد يخرج من مدريد في الصيف المقبل.

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الحقيقة أن مسيرة صاحب الـ19 عامًا متغيرة مع مدريد، فما بين أنه يكون أساسيًا ولا يُمس بفترة من الفترات، وما بين أنه يتراجع كما هو الحال في الفترة الحالية.

على كل حال، لا تزال إدارة ريال مدريد تؤمن باللاعب حتى لو فقد الثقة، وقد سبق وأن تبلور هذا الإيمان عندما رفضت مبادلته مع لاعب برازيلي آخر ولكن بقيمة كبيرة جدًا وهو نيمار.

الجدير بالذكر أن فينيسيوس لعب هذا الموسم 21 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم، وإجمالي الدقائق التي شارك فيها بلغت 323 دقيقة فقط.