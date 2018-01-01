فينيسيوس يجاور أسطورتي ريال مدريد برقم قياسي جديد

رقم مميز للاعب البرازيلي الشاب بعد مشاركته أساسياً بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا

دخل البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، تاريخ دوري أبطال أوروبا من جديد مع النادي الإسباني.

فينيسيوس تواجد بالتشكيل الأساسي للمدرب سانتياجو سولاري، في مواجهة سسكا موسكو بالجولة الأخيرة من دوري الأبطال.

سيلفا يعترف: كنت خائفاً من توديع دوري الأبطال

وبذلك يعتبر هو ثالث أصغر لاعب أساسي يمثل ريال مدريد، بمشاركاته في البطولة الأوروبية على مدار تاريخها.

أسبوع مميز حقق فيه كوكب الأرض مهمة مستحيلة! 🤩



ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

ويبلغ فينيسيوس من العمر 18 عاماً و152 يوم، مقابل 18 و117 يوم لإيكر كاسياس حارس الفريق السابق.

برشلونة ينفي موافقته على رحيل راكيتيش

بينما شارك المهاجم الأسطوري لريال راؤول جونزاليس للمرة الأولى كأساسي بقميص الميرينجي وعمره 18 عاماً و77 يوم.

جدير بالذكر أن ريال يخوض المباراة وهو في المركز الأول بمجموعته بـ12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن روما صاحب المركز الثاني.