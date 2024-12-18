"ماذا لو لم يفز فينيسيوس؟".. هجوم على ريال مدريد بعد حضور حفل "ذا بيست" ومقاطعة "الكرة الذهبية"

ماذا قال مانو كارينيو؟

أعرب الإعلامي الإسباني مانو كارينيو عن إحباطه من قرار إدارة ريال مدريد، حضور حفل جوائز "ذا بيست" التي تنظمها الفيفا، بعد مقاطعة حفل "الكرة الذهبية" المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وحصد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد جائزة أفضل لاعب في العالم، كما حصل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على جائزة أفضل مدرب.

وحضر وفد من ريال مدريد، بقيادة رئيس النادي فلورنتينو بيريز، حفل توزيع جوائز "الأفضل"، أمس الثلاثاء في الدوحة، بينما ألغى وفد النادي زيارته إلى العاصمة الفرنسية في أكتوبر الماضي، بمجرد أن علم أن جائزة الكرة الذهبية لن تكون لفينيسيوس (حسمها رودري نجم مانشستر سيتي).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال كارينيو، على إذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "في هذا الحفل وجدناهم هناك، لأن الفيفا كان يُسلّم الجوائز في الدوحة، حيث يلعب الفريق المدريدي اليوم الأربعاء مباراة كأس القارات ضد باتشوكا المكسيكي".

وأضاف: "لم يبذلوا جهدًا للذهاب، لكني لا أريد أن أفكر فيما إذا لم يكن فينيسيوس سيفوز بها، لا يبدو لي جيدًا، إذا كنت في أحدها فيجب أن تكون في جميعها (في إشارة إلى حفل الكرة الذهبية)".

من جهته، دافع الصحفي سيرو لوبيز عن قرار النادي الملكي: "لقد ذهب ريال مدريد إلى فعاليات أخرى من هذا النوع. لم يذهب إلى حفل الكرة الذهبية لأنه شعر بالخداع، وأنه سيقوم بدور تمثيلي".

وختم: "رأى تأثيرًا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تسبب في عدم فوز فينيسيوس، في مرات أخرى ذهب، بنفس المنطق يجب أن ننتقد الآن رودري، الذي احتل المركز الثاني في تصويت الأفضل ولم يذهب".