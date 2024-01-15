فينيسيوس: مبابي؟ لا تسألني عنه.. وهدفي ما فعله رونالدو!

أنا لست قديسًا.. ولكن!

تحدث البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن احتفاله على طريقة كريستيانو رونالدو، في مواجهة برشلونة التي سجل خلالها هاتريك ,قاد الفريق الملكي للفوز (4-1) في كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية.

وقال فينيسيوس في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "احتفلت على طريقة كريستيانو لأنه مثلي الأعلى، أسعى أن أكون في مستواه يومًا ما خلال مسيرتي".

وعن الأجواء في المملكة العربية السعودية، أضاف: "الجماهير سدنتنا بشكل كبير، وأحببت الأجواء هنا حقيقة".

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وسُئل فينيسيوس عن إمكانية انضمام كيليان مبابي (نجم باريس سان جيرمان)، فعلق: "عليك التحدث إلى الرئيس (فلورنتينو بيريز). لدينا 25 لاعبًا للقيام بما هو أفضل للنادي".

وختم: "سعيد بالأداء والأهداف، أحاول أن أبقى هادئًا وأركز على المباراة، أنا لست قديسًا. لكنني هنا لأتحسن وأكون قدوة للأطفال".