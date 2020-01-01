فينيسيوس: لماذا اخترت ريال مدريد بدلاً من برشلونة؟

الجناح البرازيلي تخطى 50 مباراة مع النادي الإسباني

كشف فينيسيوس جونيور جناح نادي ريال مدريد الإسباني، عن الأسباب التي دفعته لاختيار الميرينجي على حساب برشلونة في عام 2017.

فينيسيوس تألق بشكل لافت مع المنتخب البرازيلي للشباب وكذلك فريقه السابق فلامنجو، لينضم لصفوف ريال في صفقة وصلت قيمتها 45 مليون يورو، بعد صراع محتدم مع برشلونة.

صاحب الـ19 سنة قال عن تفاصيل انضمامه لريال:"الأمر حدث بعد بطولة كوبا أميركا للشباب تحت 17 سنة عام 2019 في تشيلي، كانت هناك أحاديث عن عروض من ريال وبرشلونة لكني لم أصدقها".

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وأضاف لمجلة "فور فور تو":"اكتشفت فيما بعد ان العروض حقيقية، ولكن يكن لدي سوى ثلاثة أيام لاتخاذ قراري، لأستقر في النهاية على تميل النادي الأفضل في العالم".

وتابع:"والداي زارا كلا الناديين، ريال مدريد أعجبهما أكثر، لأنه كان مطابقاً لما أرغب فيه بالفعل لأن مشروعه أكثر جاذبية ويقدمون مستويات مميزة في دوري أبطال أوروبا".

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تأثير سعره على مستواه:"لقد كان أحد أصعب الأجزاء، لأن اللعب بشكل منتظم ليس كافياً، لكني لعب أكثر من 50 مباراة في ريال مدريد، عدد قليل من اللاعبين ينجحون في ذلك بسن مبكر مثلي".

يذكر أن فينيسيوس شارك في 28 مباراة مع ريال هذا الموسم بجميع البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين.