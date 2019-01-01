فينيسيوس: عانينا أمام أياكس وأستمتع بمساعدة بنزيمة

الجناح البرازيلي كان أحد أهم الأسباب التي منحت ريال مدريد الانتصار الثمين على أياكس



أعرب الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن سعادته الشديدة بفوز ريال مدريد على أياكس أمستردام 2/1 بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ريال نجح في الخروج بانتصار ثمين على ملعب يوهان كرويف، بثنائية سجلها كريم بنزيمة وماركو أسينسيو، مقابل هدف وحيد للمغربي حكيم زياش.

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فينيسيوس قال بعد المباراة:"كانت مباراة صعبة وعانينا كثيراً خاصة في الشوط الأول لكن حافظنا على الهدوء بالشوط الثاني وعدنا بقوة".

وأضاف:"أهم شيء هو الفوز والخروج من هذه المباراة الكبيرة بدوري أبطال أوروبا بانتصار يزيد من حظوظنا".

مانشستر سيتي يقدمًا عرضًا لقائده البلجيكي فينسينت كومباني لتجديد موسم إضافي مع الفريق ✔️ pic.twitter.com/0yAsItoHnq — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

وعن صناعته لهدف بنزيمة:"كان تبادلاً جيداً للكرة، أحب التمرير وصناعة الأهداف وبالتحديد لبنزيمة أحد اللاعبين الرائعين الذين يساعدون الفريق باستمرار".

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مشاهدة مواطنه ديفيد نيريس مع أياكس:"حظى بانطلاقة مميزة في البرازيل مع ساوباولو، سعيد برؤيته هنا وأتوقع رؤيته قريباً في المنتخب".

يذكر أن الفوز يمنح ريال الأفضلية في التأهل لربع النهائي، قبل مواجهة أياكس على ملعب سانتياجو برنابيو في 5 مارس القادم.