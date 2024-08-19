توبيخ من الحكم واعتذار.. فينيسيوس محور الجدل في موقعة ريال مدريد ومايوركا!

في واقعتين..

تصدر فينيسيوس جونيور عناوين الصحف عقب تعادل ريال مدريد ومايوركا (1-1) أمس الأحد، في الجولة الافتتاحية بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتورط فينيسيوس في أزمة مع جماهير مايوركا، إذ تعرض لصافرات استهجان في كل مرة يلمس فيها الكرة.

وحسب صحيفة "ماركا" فإن فينيسيوس طلب من حكم المباراة سوتو جرادو بمراقبة المدرجات، لكن جرادو وبّخ اللاعب البرازيلي.

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واستنكر فينيسيوس تصرف الحكم فقال له "تحدث مع كارباخال (في إشارة إلى قاعدة أن يتحدث الحكام مع القادة)، وهو ما تسبب في استياء جرادو.

وفي سياق آخر، كان فينيسيوس محور الحالات التحكيمية الجدلية في المباراة، إذ تعرض لضربة قوية من بابلو مافيو لاعب مايوركا، وحصل على بطاقة صفراء، بينما رأى عدد من الخبراء استحقاق البطاقة الحمراء.

وقال مافيو، في تصريحات عقب المباراة: "اعتذرت لفينيسيوس عما حدث، كانت بطاقة صفراء مستحقة، ليست لدي مشكلة مع فينيسيوس، التدخل لم يكن بقوة".