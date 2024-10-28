خذله الصحفيون وأنصفه الجمهور .. لفتة خاصة تجاه فينيسيوس تُحبط رودري بعد أنباء خسارة الكرة الذهبية

100 صحفي يختارون الأفضل للكرة الذهبية 2024، والأنباء المسربة تؤكد خسارة فيني، ولكن لجمهور "ماركا" رأي آخر!

إن كان الصحفيون قد خذلوا البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ نجم ريال مدريد بشأن الفائز بالكرة الذهبية 2024، فإن الجمهور له رأي خاص، كشفت عنه صحيفة "ماركا".

مجلة "فرانس فوتبول" تقيم مساء اليوم الإثنين، حفل الكرة الذهبية لعام 2024، حيث كان فيني المرشح الأقوى لحصد الجائزة، لكن بحسب تسريبات "ماركا" وإذاعة "راديو مونت كارلو" فإن الفائز هو الإسباني رودري؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

تلك الجائزة يحصدها الفائز بعدما يجمع أكبر عدد من النقاط بناءً على تصويت 100 صحفي من الـ100 دولة الحائزة على أعلى تصنيف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكن يبدو أن الجمهور يختلف مع الصحفيين!

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بالتزامن مع تلك الأنباء وبينما ننتظر الإعلان الرسمي عقب ساعات قليلة من الآن، قررت صحيفة "ماركا" أن تكشف عن تصويت خاص للجمهور بشأن الفائز بجائزة الأفضل خلال عام 2024، والذي قرر إنصاف البرازيلي، بل وإحباط الإسباني بنسبة مخيبة للآمال..

استفتاء "ماركا" منح فينيسيوس لقب الأفضل بنسبة نجاح 41.3%، مقابل 13.5% فقط لرودري، فيما يحل الإنجليزي جود بيلينجهام؛ نجم ريال مدريد، في المركز الثالث بنسبة 10.3%.

يذكر أن فيني كان أقوى المرشحين للتتويج بالجائزة نظير قيادته لريال مدريد للتتويج بالدوري الإسباني، كأس السوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

أما رودري فقد حصد لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، وكأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع منتخب إسبانيا.