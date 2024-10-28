"فخور بالتفوق على فينيسيوس" .. رودري بعد حصد الكرة الذهبية: في النهاية انتصرت كرة القدم!

عام 1960 شهد تتويج آخر إسباني بالكرة الذهبية، حتى جاء رودري ليعيد المجد لأبناء لاروخا..

بفخر كبير، تحدث الإسباني رودري؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عقب حصده الكرة الذهبية 2024، مؤكدًا أنه عمل طوال سنوات على تطوير أدائه بعدما كان لاعب وسط تقليدي للغاية.

نجم مانشستر سيتي حصد الجائزة للمرة الرابعة في تاريخ اللاعبين الإسبان متفوقًا على البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام؛ محتلي المركزين الثاني والثالث، في مفاجأة كبرى بعدما كان ابن بلاد السامبا هو الأقرب للتتويج بها.

وقال رودري على منصة التتويج بينما استند على "عكازين" للصعود في ظل إصابته في أربطة الركبة: "ليلة لا تصدق بالنسبة لي، لدي الكثير ممن أود شكرهم من فرانس فوتبول للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كذلك كل من صوت لي ووثق بي، أعرف أن هذا اليوم مميز لي ولأسرتي وبلدي، لذا أريد أن أعبر عن امتناني للشخص الأهم في حياتي وهي خطيبتي، فاليوم هو الذكرى الثامنة لارتباطنا بعد طريق صعب خضناه سويًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أشكر كذلك أسرتي وعائلتي وكل القيم التي علموني إياها، وكذلك وكيل أعمالي وأصدقائي، ولن أنسى زملائي في النادي، أشكر كل لاعبي مانشستر سيتي والطواقم الفنية والإدارية، من دونهم ما كنت لأحقق هذا، فأنا في أفضل نادي في العالم، وكذلك ممتن لمنتخب إسبانيا ومدربه دي لافوينتي ولاعبي إسبانيا، وتحديدًا كارباخال؛ لاعب ريال مدريد، الذي يعاني من نفس إصابتي، كان يستحق التتويج والوجود هنا".

النجم الإسباني أكمل: "هذا انتصار للكرة لإسبانية، وتتويج لكل الإسبان ممن استحقوا التتويج بها ولم يحدث كتشافي وغيره، في النهاية كرة القدم انتصرت كما قال لي زملائئ في رسائلهم".

وبسؤاله عن التفوق على ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، علق رودري: "هما يقدمان مستويات عالمية وفي أوج تألقهما، لذا أنا فخور بالتفوق عليهما، وأشكر كل من أعطى قيمة لأدائي، سعيد للغاية لنفسي ولبلدي".

يذكر أن رودري خلال موسم 2023-2024 حصد لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، بجانب كأس أمم أوروبا "يورو 2024" رفقة منتخب إسبانيا.

بينما قاطع كافة منسوبي ريال مدريد الحفل في ظل غضبهم من عدم تتويج فيني بها، رغم حصده ثلاث بطولات الموسم الماضي رفقة الملكي "الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا".