صدمة فينيسيوس أصبحت رسمية .. رودري يحصد جائزة الكرة الذهبية 2024: أخيرًا انتصرت كرة القدم!

بطولتان في موسم 2023-2024 قادتا نجم مانشستر سيتي لحصد الكرة الذهبية للمرة الثالثة في تاريخ الإسبان..

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية رسميًا اليوم الإثنين، فوز الإسباني رودري؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب خلال عام 2024.

الإسباني كان قد نجح خلال العام لقيادة منتخب بلاده لحصد كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بعد الفوز أمام إنجلترا في النهائي، بجانب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

ويعد رودري هو الإسباني الثالث الذي يتوج يحصد الجائزة على مدار التاريخ بعد الثنائي ألفريدو دي ستيفانو ( عامي 1957 و1959)، ولويس سواريز (1960).

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وقال رودري على منصة التتويج بينما استند على "عكازين" للصعود في ظل إصابته في أربطة الركبة: "ليلة لا تصدق بالنسبة لي، لدي الكثير ممن أود شكرهم من فرانس فوتبول للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كذلك كل من صوت لي ووثق بي، أعرف أن هذا اليوم مميز لي ولأسرتي وبلدي، لذا أريد أن أعبر عن امتناني للشخص الأهم في حياتي وهي خطيبتي، فاليوم هو الذكرى الثامنة لارتباطنا بعد طريق صعب خضناه سويًا".

وأضاف: "أشكر كذلك أسرتي وعائلتي وكل القيم التي علموني إياها، وكذلك وكيل أعمالي وأصدقائي، ولن أنسى زملائي في النادي، أشكر كل لاعبي مانشستر سيتي والطواقم الفنية والإدارية، من دونهم ما كنت لأحقق هذا، فأنا في أفضل نادي في العالم، وكذلك ممتن لمنتخب إسبانيا ومدربه دي لافوينتي ولاعبي إسبانيا، وتحديدًا كارباخال؛ لاعب ريال مدريد، الذي يعاني من نفس إصابتي، كان يستحق التتويج والوجود هنا".

النجم الإسباني أكمل: "هذا انتصار للكرة لإسبانية، وتتويج لكل الإسبان ممن استحقوا التتويج بها ولم يحدث كتشافي وغيره، في النهاية كرة القدم انتصرت".

واختتم موضحًا أنه كاد أن يمتنع عن لعب كرة القدم في عمر الـ17 حينما تملك اليأس منه، لولا نصيحة والده بمواصلة المشوار.

وفي الإطار نفسه، أحدث تتويج رودري بالجائزة صدًا واسعًا، إذ كان البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ نجم ريال مدريد الإسباني، هو الأقرب نظير قيادته للملكي لحصد ثلاث بطولات في الموسم الماضي "الدوري الإسباني، السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا".

يذكر أن ريال مدريد قرر مقاطعة الحفل بعد وصول نبأ خسارة فيني للنادي قبل ساعات من انطلاقه، إذ يسيطر الغضب على المسؤولين، موضحين أنه إن لم يكن فينيسيوس الفائز، فإن كارباخال؛ لاعب الملكي، هو أولى من رودري بداعي أنه شارك في ثلاثية الميرينجي الموسم الماضي بجانب التتويج باليورو مع منتخب إسبانيا.