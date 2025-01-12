فينيسيوس يثير الجدل بالضحك أثناء تتويج برشلونة.. وتأكيدات على نجاته من طرد محقق!

هل استحق بطاقة حمراء؟

أثارت القرارات التحكيمية في مباراة برشلونة وريال مدريد مساء اليوم الأحد، حالة من الجدل في الوسط الرياضي الإسباني والعالمي.

وحصد برشلونة لقب السوبر الإسباني 2025، بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي بنتيجة 5-2، على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفينيسيوس، وهو على أرض الملعب بينما يضحك "في حالة من اللامبالاة"، أثناء تتويج برشلونة بكأس السوبر، الأمر الذي أغضب العديد من مشجعي ريال مدريد.

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وفي سياق آخر، أكد العديد من المحللين (من بينهم تامر بدوي وأحمد عفيفي على القنوات الناقلة) أن فينيسيوس نجا من "طرد مستحق"، حيث حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 53 نتيجة الاحتجاج على أحد قرارات حكم المباراة، قبل أن يدهس قدم لاعب برشلونة كوندي في مخالفة واضحة (دون أن يعاقبه الحكم ببطاقة صفراء ثانية).

وجاءت خماسية برشلونة عن طريق لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء، ورافينيا "هدفين" وأليكس بالدي، في الدقائق 22 و36 و39 و(45+10) و48، فيما سجل لريال مدريد "كيليان مبابي ورودريجو" في الدقيقتين 5 و60.