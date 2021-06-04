صفقة فينسنت أبو بكر .. الاتحاد يرفع عرضه، وخفاش يقتحم السباق

تطورات مهمة في صفقة المهاجم الكاميروني

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطورات مهمة ومثيرة في الصراع المشتعل بين النصر والاتحاد على توقيع فينسنت أبو بكر مهاجم بيشكتاش التركي.

الصحيفة أوضحت أن الاتحاد زاد من عرضه المالي للتوقيع مع المهاجم الكاميروني، وأشارت إلى دخول طرف ثالث للصراع يُهدد بقوة طموحات العميد والنصر في التوقيع مع أبو بكر.

كم بلغت قيمة عرض الاتحاد الجديد للتوقيع مع فينسنت أبو بكر؟

عقد فينسنت أبو بكر ينتهي مع بيشكتاش نهاية يونيو الجاري، ورغم محاولات النادي تجديده إلا أن البوادر لا تُبشر بنهاية سعيدة للمفاوضات، وذلك نظرًا لأن العرض المقدم من جانبه يُعد الأقل ماليًا من بين العروض الموجودة على طاولة اللاعب ووكيله.

الرياضية أوضحت أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي حسنت من عرضها للتعاقد مع أبو بكر، إذ رفعت قيمة الراتب السنوي من 3 إلى 4 ملايين يورو، ليتساوى بذلك مع العرض المقدم من النصر.

من هو النادي الثالث الذي اقتحم صراع التعاقد مع أبو بكر؟

الرياضية أشارت في تقريرها إلى أن نادي فالنسيا الإسباني دخل في سباق الفوز بخدمات المهاجم الكاميروني، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بالعقد المقدم من إدارة الخفافيش.

مسيرة فينسنت أبو بكر

المهاجم صاحب الـ29 عامًا لعب في الكاميرون وفرنسا والبرتغال قبل أن يحط الرحال في تركيا عام 2016، وقد لعب 65 مباراة مع منتخب بلاده سجل خلالها 20 هدفًا.

وخلال الموسم المنقضي حديثًا لعب أبو بكر 26 مباراة في الدوري التركي سجل خلالها 15 هدفًا وصنع خمسة آخرين، ويُجيد اللاعب اللعب في خانة المهاجم المتقدم والمتأخر والجناح الأيمن.

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