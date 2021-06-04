هل سيرحل رومارينيو؟ الاتحاد ينهي الجدل باتفاق حاسم

تعرف على موقف رومارينيو من الاستمرار مع الاتحاد

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، حسم موقف البرازيلي رومارينيو مهاجم الفريق، من الرحيل عن صفوف العميد، خلال الفترة المقبلة، في ظل انتشار أخبار حول إمكانية رحيله.

وانتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، حول إمكانية رحيل رومارينيو عن صفوف نادي الاتحاد خلال الموسم القادم، في ظل اهتمام عدد من الأندية للحصول على خدماته، سواء داخل المملكة أو خارجها.

وكانت أبرز العروض التي وصلت إلى رومارينيو، هو اهتمام نادي الدحيل القطري به، تمهيدًا لفتح باب المفاوضات معه من أجل ضمه بداية من الموسم القادم.

ماذا فعلت إدارة الاتحاد مع رومارينيو؟

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد فتحت خط التواصل مع البرازيلي رومارينيو من أجل تمديد عقده لمدة عامين إضافيين، لاستمراره رفقة العميد.

ومن جانبه، رحب اللاعب البرازيلي بالعرض الذي تقدم به نادي الاتحاد، حيث اقترب من تمديد عقده، والذي سينتهي بنهاية الموسم القادم.

وأصبح رومارينيو قريبًا جدًا من التوقيع على العقود الجديدة، والتي ستمتد لموسمين إضافيين، لينتهي عقده 2024، وذلك بعد النجاحات التي قدمها مع الفريق.

ما سبب موافقة رومارينيو على التمديد للاتحاد؟

وأكدت الصحيفة السعودية، على أن رومارينيو يشعر بارتياح كبير جدًا خلال الفترة الحالية، خاصة بعدما أقفلت إدارة النادي مشكلته المتمثلة في تهديده بفسخ عقده بسبب رواتبه المتأخرة.

وقامت إدارة الاتحاد بإيداع رواتب 4 أشهر الأربعاء الماضي، ليتم إغلاق ملف رحيله عن صفوف نادي الاتحاد، ويبدأ التفاوض حول تمديد عقده.

من وراء رغبة الاتحاد لتجديد رومارينيو؟

ولعب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للاتحاد دورًا هامًا في مسألة تجديد مواطنه رومارينيو، حيث هو من طلب من الإدارة ضرورة التجديد للأخير واستمراره لمدة أطول.

جاءت رغبة كاريلي، من أجل الحفاظ على العناصر المميزة في فريقه للموسم القادم، والذي يسعى خلاله لإعادة الاتحاد إلى منصات التتويج من جديد.

وجاء ذلك بعدما نجحت إدارة الاتحاد في تمديد عقد كاريلي خلال الفترة الماضية، ليستمر مع الاتحاد لموسم آخر، في ظل النتائج الطيبة التي يحققها الفريق تحت قيادته.

ماذا قدم رومارينيو مع الاتحاد؟

انتقل رومارينيو إلى صفوف نادي الاتحاد في صيف 2018 قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي، ولاقى في بدايته صعوبات كثيرة، تسببت في تأخر تألقه رفقة العميد.

ونجح رومارينيو خلال الموسمين الماضيين في أن يثبت للجميع بأنه واحدًا من أفضل الصفقات التي جاءت لنادي الاتحاد خلال السنوات الأخيرة، حيث ساعد الفريق على الخروج من كبوته، واحتلال المركز الثالث بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رومارينيو قاد الاتحاد أيضًا للتأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي خلال شهر أغسطس القادم بالمغرب.

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