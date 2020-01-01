فينجر: هذا هو خليفة ميسي ورونالدو والمستقبل لمنتخب إنجلترا

أرسين فينجر المدير الفني الأسبق لنادي آرسنال يتحدث عن خليفة الثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

كشف أرسين فينجر المدير الفني الأسبق لنادي آرسنال عن تفاؤله بقدرة النجم الفرنسي كيليان مبابي في خلافة الثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

جاء هذا في تصريحات صحفية للمدرب الفرنسي أدلى بها لصالح موقع "توك سبورت"، وأكد خلالها أن مبابي يملك الإمكانيات المناسبة للقيام بذلك.

وأشاد فينجر خلال التصريحات نفسها بالأرجنتيني ميسي وبمنتخب إنجلترا تحت قيادة المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت ونجومه الشباب.

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وقال فينجر: "ليونيل ميسي؟ لم أشاهد أي لاعب مثله يمكنه الخروج من المواقف الصعبة ويقوم بذلك بالكثير من الإبداع، لكنه يصل لنهاية مسيرته الكروية هو ورونالدو".

وأضاف: "الأمر الآن يتمحور حول الجيل الجديد، وهذا الجيل ربما يكون فرنسيًا يقودهم كيليان مبابي في الوقت الحالي، وهناك بالطبع نيمار".

وأكمل: "إنجلترا أيضًا لديها فرصة جيدة في قيادة هذا الجيل، هناك لديهم الكثير من المواهب الرائعة في صفوف الشباب ومستقبلهم واعد".

وأردف: "تحت قيادة جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي قدموا مستويات جيدة للغاية في كأس العالم وكنت أتمنى أن أشاهدهم في بطولة أوروبا أيضًا".

جدير بالذكر أن فينجر ليس أول من أشاد بمبابي وأكد على قدرته في خلافة ميسي ورونالدو، حيث سبقه الأسبوع الماضي أوناي إيمري المدير الفني الأسبق لباريس سان جيرمان.