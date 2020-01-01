"صلاح مثل الآلة، وفان دايك ملعون بوجود ميسي ورونالدو"

نجم إيطاليا الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم 2006 فابيو كانافارو يشيد بمحمد صلاح ويندب حظ فيرجل فان دايك.

أشاد النجم الإيطالي فابيو كانافارو لاعب يوفنتوس وريال مدريد السابق بالمصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي وبما يقدمه رفقة الريدز في السنوات الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كانافارو لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن ما يقدمه صلاح يضعه في مكانة خاصة، حيث يتمناه أي مدرب في العالم.

وتطرق للحديث عن فيرجل فان دايك زميل صلاح في ليفربول وأكد أن خسارته جائزة أفضل لاعب في العالم لصالح ليونيل ميسي لا يقلل منه بأي شكل من الأشكال.

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وقال كانافارو: "أنا أحترم محمد صلاح كثيرًا، لقد تغير بشكل واضح في ليفربول، في السنوات الثلاث الأخيرة كان مثل الآلة".

وأضاف عن هداف البريميرليج: "هو لاعب يجب كل مدير فني أن يدربه لأنه يستطيع الدفاع والهجوم ويقدم كل ما لديه داخل الملعب ولا يستسلم أبدًا".

وأكمل: "ليفربول قدم مستويات رائعة في هذا الموسم ويستحق الفريق أن يحتفل بالدوري الإنجليزي، لكننا في وضع حرج لن يسمح بذلك".

وأردف: "لقد تواصلت مع فان دايك وهنأته على الموسم الماضي، وكمدافع أدرك مدى صعوبة فوزنا بالألقاب الفردية بهذه اللعبة".

وأنهى تصريحاته: "لتحقق الألقاب الفردية يجب عليك بعد أن تحقق البطولات والانتصارات والمستويات المميزة ألا يكون هناك أمثال ميسي ورونالدو في نفس زمنك".

جدير بالذكر أن فان دايك كان قد حل ثانيًا في ترتيب أفضل لاعب في العالم خلف ليونيل ميسي هذا العام بفارق سبع نقاط فقط.