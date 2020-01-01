فينالدوم: هندرسون قائد مزعج

اسم مفاجئ..

كشف جيني فينالدوم، لاعب ليفربول، القائد الأفضل الذي زامله في الملاعب طوال مسيرته المهنية سواءً مع نيوكاسل أو الريدز أو خلال رحلته الدولية مع منتخب هولندا.

يقترب فينالدوم من الذكرى الرابعة لانضمامه إلى ليفربول، فالهولندي يُعد من أبرز صفقات يورجن كلوب في أنفيلد عندما ضمه من نيوكاسل نظير 25 مليون جنيه استرليني.

فاجأ فينالدوم الجميع خلال حوار مع شبكة سكاي سبورتس بإعلانه أن زميله الحالي جوردان هندرسون هو القائد الأفضل، مُفضلًا إياه عن ماركو فان بوميل وغيره من النجوم.

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الهولندي قال "لقد لعبت مع عدد قليل من اللاعبين الذين لديهم سمات قيادية عظيمة، يجب أن أقول كيفن ستروتمان وهندرسون كانا فوق الآخرين جميعًا.".

وأضاف "كان فان بوميل قائدًا جيدًا أيضًا، لكن من بين الثلاثة سأختار هندرسون. يمكن أن يكون الأمر مزعجًا [عندما يحفز اللاعبين في الملعب] ولكن إذا فكرت في سبب قيامه بذلك، فهو الفريق واللاعبين.".

"إذا كُنت تفكر بهذه الطريقة، فأنت حتمًا سوف تقدر المجهودات التي يفعلها هندرسون من أجل الفريق."

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كما أثنى فينالدوم على زميله جيمس ميلنر بقوله "آمل أن أصل إلى مستواه البدني، إنه حقًا لا يتوقف، عندما تلعب ضده، يكون الأمر صعبًا للغاية، إنه من النوع الذي لا يتوقف عن العطاء.".

أما عن من هو أفضل ممرر، اختار أسطورة أخرى للريدز فقال "جيرارد بالطبع، يا له من لاعب، أعتقد أنه يمتلك كل شيء، لهذا كان من أفضل لاعبي منتصف الملعب في التاريخ، كما أنه لعب لليفربول لذلك اخترته.".