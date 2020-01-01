فان دايك ينضم لسواريز في مساعدة ناديهما السابق

فيرجل فان دايك يساهم في مبادرة خاصة للغاية لمساعدة أندية كرة القدم وينضم للويس سواريز لاعب برشلونة.

قدم النجم الهولندي فيرجل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي مبادرة طيبة للغاية لناديه الأسبق جرونينجن لمساعدتهم خلال جائحة فيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما أعلن اللاعب نفسه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" وأكد أنه قام بشراء أربع تذاكر موسميه من النادي.

وكتب فان دايك: "لقد اشتريت أربع تذاكر موسمية للموسم المقبل لمساعدة فريق جرونينجن في هذه الأوقات الصعبة".

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وأضاف: "تلك التذاكر سيتم عرضها كهدية للجماهير الغير قادرة على شراء مثلها في الفترة المقبلة وقبل بداية الموسم الجديد".

وقام النادي بتوجيه الشكر للاعبه السابق حامل لقب دوري أبطال أوروبا حاليًا مع ليفربول وكتبوا على حسابهم: "فيرجل الكبير".

وسبق فان دايك لتقديم العون للنادي الهولندي اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز لاعب برشلونة الحالي، حيث تعهد بمساعدة النادي الذي أمضى فيه موسمًا وحيدًا.

جدير بالذكر أن بداية تلك المبادرة كانت عن طريق لاعب مانشستر يونايتد وفولهام السابق إريك نيفلاند الذي تبرع بتذكرتين موسمتين، وتبعه هانز هاتبور لاعب أتالانتا.