فينالدوم: صلاح يرفض الصلاة معنا وأريد أن أكون مثل رونالدو

جورجينيو فينالدوم نجم فريق ليفربول يكشف عن كواليس الريدز قبل المباريات الهامة وتحدث عن صلاح ورغبته في تقليد كريستيانو رونالدو.

أكد جورجينيو فينالدوم لاعب فريق ليفربول أن فريقه أصبح قريبًا من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على نظيره وست هام مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع صحيفة "رينموند" الهولندية، وتطرق خلالها للحديث عن محمد صلاح ورغبته في تقليد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وقال فينالدوم: "يبدو أننا سنكون أبطال الدوري ويبقى السؤال الوحيد هو متى، هناك العديد من الأمور المجنونة تحدث في كرة القدم".

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وأردف: "نقوم بالتجمع قبل المباريات في دائرة ونصلي، أحب تلك اللحظة بالرغم من ذلك صلاح لا ينضم لنا، نطلب منه ذلك لكنه يفضل أن يقوم بالصلاة وحده".

وأضاف: "لا يمكنني أن أعد بأي شيء حول مستقبلي، فان نستلروي وعد بالعودة ولم يفعل ذلك، أريد أن ألعب لأطول فترة ممكن مثل كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش".

وأكمل عن العنصرية: "الكثيرون لا يفهموا ما يمر به أصحاب البشرة السمراء، عندما يقول أحدهم أن هذا هو بيليه الأسمر تلك تعتبر عنصرية، تلك النكات ليست مضحكة ويجب أن نتخذ الإجراءات ضدها".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بعد مرور 27 جولة من البطولة.