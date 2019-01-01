فينالدوم: سأترك الملعب إن تعرضت إلى العنصرية

لاعب ليفربول يرفض حالات العنصرية في الملاعب

كشف جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه سيترك الملعب ويغادر، إن تعرض للعنصرية في إحدى المباريات.

ظاهرة العنصرية، منتشرة بكثرة هذا الموسم في الملاعب الأوروبية، خاصة في إيطاليا وإنجلترا.

وقال فينالدوم في تصريحات صحفية: "إن تعرضت للعنصرية، لماذا يجب أن استمر في اللعب؟، أعتقد أنه يجب على الجميع فعل نفس الشئ".

وأكمل: "إن واصلنا اللعب، فلن يتوقفوا عن أفعالهم العنصرية أبداً".

ماريو بالوتيلي، المهاجم الإيطالي كان آخر الحالات التي تعرضت للعنصرية في أوروبا، في مباراة بريشيا وفيرونا حيث هتفت جماهير الأخير بعض الهتافات العنصرية، تجاه اللاعب.

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وتعرض أيضاً منذ عدة أيام قائد شاختار الأوكراني، تايسون إلى هتافات عنصرية شديدة في مباراة فريقه أمام دينامو كييف، ليرد عليهم اللاعب عليهم بإشارات خارجة فيقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء له.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ 29 عاماً، يستعد مع ليفربول لمواجهة نابولي مساء غد الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.