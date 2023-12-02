فيليكس يُشعلها مجددًا : لاعبو أتلتيكو مدريد يعشقون أسلوب برشلونة!

المناوشات مستمرة بين الطرفين قبل قمة الليجا

يصر جواو فيليكس مهاجم نادي برشلونة الإسباني المُعار من أتلتيكو مدريد، على إشعال الأجواء قبل المواجهة المرتقبة أمام فريقه الأصلي.

أتلتيكو يستعد لمواجهة صعبة غدًا، الأحد، أمام الفريق الكتالوني في جولة جديدة من الدوري الإسباني، شهدت بعض المناوشات بين أنطوان جريزمان وساؤول من أتلتيكو واتهامهما فيليكس بالتقصير خلال فترته مع الفريق، بينما خرج المهاجم البرتغالي للدفاع عن نفسه.

فيليكس عاد مرة أخرى للحديث في تصريحات لشبكة "ESPN":بالطبع أنا أفضل أسلوب برشلونة عن أي طريقة لعب أخرى، لو سألت لاعبي أتلتيكو مدريد نفسهم سيقولون لك نفس الشيء، يفضلون قضاء المزيد من الوقت في المناطق الهجومية، ولو قالوا غير ذلك فهم يكذبون".

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وأضاف:"برشلونة هو النادي الذي كنت أرغب في اللعب له منذ أن كنت طفلًا، شاهدتهم على شاشات التلفزيون طوال العشر أو الخمسة عشر عامًا الماضية".

يذكر أن فيليكس يمر بفترة جيدة مع برشلونة منذ رحيله عن أتلتيكو في الصيف، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 في 16 مباراة، مما دفع النادي الكتالوني للتفكير جديًا في ضمه بشكل نهائي.