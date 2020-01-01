فيلانويفا يظهر للمرة الأخيرة مع الاتحاد أمام الفتح

فيلانويفا سيكون خارج الاتحاد مطلع عام 2020

أكدت تقارير صحفية سعودية استقرار إدارة الاتحاد على رحيل التشيلي كارلوس فيلانويفا، صانع ألعاب العميد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

التقارير أكدت إلى أن فيلانويفا سيكون خارج الاتحاد مطلع عام 2020، بعد اتفاق تم بين أنمار الحائلي رئيس النادي، والهولندي هينك تين كات المدير الفني للفريق.

ويأتي هذا القرار من قبل الإدارة بعد أن لعب فيلانويفا للفريق الاتحادي ثلاثة مواسم، حقق من خلالها مع الفريق كأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وخلال الموسم الحالي تعرض اللاعب لانتقادات الجماهير الاتحادية، بعد هبوط مستواه ومردوده الفني والبدني بشكل واضح، وقد قدمت الجماهير الاتحادية شكرها للاعب التشيلي فيلانويفا؛ نظير مجهوداته السابقة.

ومن المنتظر أن يودع فيلانويفا جماهير الاتحاد بعد مباراة الفتح التي يخوضها الفريق اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانضم فيلانويفا صاحب الـ33 عاماً لصفوف الاتحاد في يوليو 2016 قادماً من الشباب الإماراتي، وشارك النجم التشيلي مع الاتحاد في 12 مباراة ببطولتي الدوري، وكأس الملك هذا الموسم، صنع خلالها هدفين.

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في سياق آخر، تسابق إدارة الاتحاد الزمن لتوفير مبالغ مالية للتعاقدات الأجنبية والمحلية في الفترة الشتوية الحالية ، وسداد مستحقات اللاعبين الأجانب والمحليين المتأخرة.