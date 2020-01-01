مكافأة خاصة من إدارة النصر للاعبين من أجل السوبر السعودي

الإدارة رصدت مكافأة خاصة من أجل تحفيز اللاعب لتحقيق لقب محلي جديد

تعمل إدارة نادي النصر السعودي حاليًا على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة التعاون في مباراة كأس السوبر السعودي، والتي يشارك فيها الفريق بصفته بطلاً للدوري.

تقارير مٌقربة من العالمي أكدت أن الإدارة رصدت مكافأة خاصة من أجل تحفيز اللاعب لتحقيق لقب محلي جديد، مع بداية العام 2020.

ويلتقي النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام التعاون يوم السبت المُقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

في سياق أخر، كشف مجلس جمهور نادي النصر السعودي عن التيفو الخاص باللقاء المرتقب أمام التعاون، في كأس السوبر السعودي.

المباراة من المقرر أن تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء الرابع من يناير المقبل.

ويخوض العالمي اللقاء كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، أما السكري فهو بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

فيكتور كاساي يُدير مباراة النصر والتعاون في السوبر السعودي

خصص مجلس جمهور النصر تيفو "الجمجمة" للظهور أثناء إجراء اللاعبين لعمليات الإحماء، لتوجيه رسالة للتعاون بأنه سيواجه خطرًا مرعبًا في المدرجات وبالملعب.