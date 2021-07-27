فيفا 22: ما هي بطاقات أبطال FUT؟ وكيف تعمل؟

آخر إضافات طور ألتميت تيم في فيفا 22، بطاقات جديدة باسم أبطال FUT

أضافت شركة EA Sports، مجموعة جديدة من اللاعبين المعتزلين في طور ألتميت تيم، في لعبة فيفا 22 وسيكونون باسم أبطال FUT.

مثل بطاقات الأيقونات، هم لاعبون معتزلون تركوا بصمة كبيرة في عالم كرة القدم، مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم، وسيضيفون الكثير لتناغم الفرق في ألتميت تيم.

وسيقدم لك موقع جول كل ما تريد معرفته عن الإضافة الجديدة في ألتميت تيم فيفا 22.

من هم أبطال FUT؟

بدأت الشركة المنتجة للعبة في الكشف عن الإضافة الجديدة في شهر يوليو، وأعلنت عن أول تسعة بطاقات ستظهر في اللعبة.

تضم المجموعة الأولى من الأسماء لاعبين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك روبي كين وخورخي كامبوس وعبيدي بيليه وسامي الجابر.

من المقرر الإعلان عن المزيد من أبطال FUT في أغسطس وسبتمبر قبل الإصدار الرسمي للعبة في أكتوبر المقبل.

الدوري الجنسية اللاعب الدوري الألماني ألمانيا ماريو جوميز الدوري الإنجليزي أسترالي تيم كاهيل الدوري الإيطالي الأرجنتين دييجو ميليتو الدوري المكسيكي المكسيك خورخي كامبوس الدوري الإسباني إسبانيا فيرناندو مورينتوس الدوري السعودي السعودية سامي الجابر الدوري الإنجليزي آيرلندا روبي كين الدوري الفرنسي غانا عبيدي بيليه الدوري الأمريكي أمريكا كلينت ديمبسي

ما هو دور أبطال FUT وكيف يعمل؟

الإضافة الجديدة ستساعد في إضافة المزيد من التناغم للفريق في طور ألتميت تيم، ولكن ليس بنفس تأثير الأيقونات.

فمثلًا ترتبط بطاقة اللاعب الأيقونة مع أي لاعب من أي دوري، ولكن أبطال FUT سيكون تأثيرهم وتناغمهم مع الدوري الذي كان يلعب فيه اللاعب.

بالإضافة إلى أن تلك البطاقات، ستزيد التناغم مع الجنسية الخاصة بالبطل، فعلى سبيل المثال بطاقة دييجو ميليتو ستعطي تناغمًا مثاليًا مع لاوتارو مارتينيز، حيث يتشاركون الجنسية والدوري.

وسيكون لميليتو صلة قوية بزلاتان إبراهيموفيتش لأنهما يشتركان في نفس الدوري لكنهما يحملان جنسية مختلفة، بينما يكون تناغمه مع ليونيل ميسي ضعيفًا، على الرغم من أنهما يحملان نفس الجنسية، إلا أنهما من بطولات دوري مختلفة.

أين يمكن الحصول على بطاقات أبطال FUT؟

مثل أي بطاقة في اللعبة، ستظهر لك البطاقات في الحزم المختلفة، وستتمكن من بيعها وشرائها في سوق الانتقالات، مع بداية اللعبة في الأول من أكتوبر.

وقد يكون هناك بعض البطاقات تظهر في تحديات بناء التشكيلات، بينما يحصل أي شخص يقدم طلب مسبق لشراء نسخة Ultimate Edition، من اللعبة قبل 14 أغسطس على بطاقة غير قابلة للمقايضة.

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