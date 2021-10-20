فيفا 22: تعرف على TOTW5 في التميت تيم

تعرف على التشكيلة المثالية للأسبوع الـ 5 في ألتميت تيم للعبة فيفا 22، وموعد صدور البطاقات.

نشرت شركة EA Sports المنتجة للعبة FIFA الشهيرة، تشكيلة الأسبوع، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع.

وشهد تشكيل الأسبوع الخامس في لعبة ألتميت تيم، وجود عدد من اللاعبين المميزين، على رأسهم روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول بعد تسجيله هاتريك في شباك واتفورد، كما تواجد جوهرة برشلونة أنسو فاتي، بالإضافة إلى الحارس تشيزني .

وتعد بطاقة تشيزني هي الأعلى تقييمًا هذا الأسبوع بطاقة 88، ثم بطاقة الرباعي فيرمينو بطاقة 86، ويتساوى معها بطاقة ماثياس جينتير، بالإضافة إلى سيرج جنابري، إيليتشيتش.

الاتحاد الأوروبي ينفي إلغاء أو تخفيف قانون اللعب المالي النظيف

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا التشكيلة الكاملة لفريق الأسبوع الـ 5 من لعبة FIFA 22.

ما هو تشكيل الأسبوع الـ 5 في لعبة فيفا 22؟

كالعادة يضم التشكيل المثالي للأسبوع 23 لاعبًا.

وموضح في الجدول التالي، لاعبي الأسبوع الـ 5 لفيفا 22:

اللاعب الفريق المركز تقييم البطاقة تشيزني يوفنتوس GK 88 ماثياس جينتير بوروسيا مونشنجلادباخ CB 86 روبيرتو فيرمينو ليفربول CF 86 سيرج جنابري بايرن ميونخ RM 86 يوسيب إيليتشيتش أتالانتا CF 86 أندريه كراماريتش هوفنهايم ST 85 داميان سواريز خيتافي RB 84 بن تشيلويل تشيلسي LWB 84 ندومبيلي توتنهام CAM 84 تيجي سافانير مونبلييه CAM 83 جايتان لابورد مونبلييه ST 83 أوجبونا وست هام CB 83 جود بيلينجهام بوروسيا دورتموند CM 82 رودولفو كوتا ليون GK 81 ماتيو جندوزي مارسيليا CM 81 بيدرو سانتوس كولومبوس كرو RM 81 أنسو فاتي برشلونة LW 81 ألفاريز ريفربليت ST 81 أوسكار ويندت جونتبيرج LB 79 ميتوما يونيون سان خيلويزي LW 79 كارليتوس باناثينايكوس ST 79 قاسم رابحيق فيرل RW 76 سيكو سيريزو أوساكا CM 75

متى تتوفر تشكيلة الأسبوع الـ 5 في لعبة فيفا 22؟

من المنتظر أن يبدأ وجود بطاقات لاعبي الأسبوع الـ 5 في اللعبة، بداية من مساء الأربعاء 20 أكتوبر 2021 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ولفترة محدودة.

وقد يحالفك الحظ ويظهر لك أحد اللاعبين، إما عن طريق شراء الحزم من المتجر، أو الفوز بها ضمن جوائز division rivals، و fut companion، و squad battles أو عن طريق تحديات بناء التشكيلات.