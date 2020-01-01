هل ستتاح فيفا 21 على أجهزة بلايستيشن 5 وإكس بوكس X؟ وكم سيبلغ سعرها؟

مع قلة المعلومات الصادرة من سوني ومايكروسوفت عن أجهزتهما الجديدة بلايستيشن 5 وإكس بوكس سيريس إكس، هل ستتوفر فيفا 21 على الجيل الجديد؟

يعتبر امتياز FIFA أحد أشهر امتيازات ألعاب الفيديو في العالم - ولم يتم تحسينه إلا من خلال Call of Duty و Mario و Pokemon باعتباره الأكثر مبيعًا على مستوى العالم - وهذا يعني أن هناك الكثير من الضغوط على EA Sports لمتابعة التحسين كل عام .

يجب أن يكون مطورو الألعاب دائمًا على قدم وساق بمعنى إبداعي وتقني من أجل الحفاظ على رضا العملاء عن الإصدارات السنوية الجديدة ، والعمل جنبًا إلى جنب مع منشئي وحدات التحكم ، مثل سوني ومايكروسوفت.

هذا العام ، يطلق العملاقان المنتجان لأجهزة بلايستيشن وإكس بوكس أحدث أجهزتهم من الجيل التالي، مع بناء الإثارة في مجتمع الألعاب فيما يتعلق بالمواصفات المختلفة وما هو نوع تحسينات اللعب الموجودة في المتجر.

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يلقي جول نظرة على ما إذا كان إصدار فيفا القادم - فيفا 21 - سيكون متاحًا في الجيل التالي، وكم من المحتمل أن يكلف؟ وأكثر.

فيفا 21: موعد الإصدار، السعر، الأجهزة، المميزات، الطلب المبكر وأكثر

هل ستتاح فيفا 21 في الجيل الجديد من بلايستيشن وإكس بوكس؟

تعد سلسلة FIFA واحدة من أشهر ألعاب الفيديو في العالم ومن المتوقع أن يتم إصدار فيفا 21 على PS5 و Xbox Series X.

في الواقع ، عرض العرض الأول العالمي لإكس بوكس سيريس إكس صورتين بارزتين لمباراة كرة قدم بدت تشبه إلى حد كبير فيفا (وإن كان بدون علامة تجارية رسمية) للترويج لوحدة التحكم الجديدة.

ومع ذلك ، لا يزال من غير المعروف متى ستكون متاحةً على وحدات تحكم الجيل التالي.

نظرًا لأن تاريخ الإصدار التقليدي لألعاب FIFA هو الأسبوع الأخير من سبتمبر ، فمن المتوقع أن تصدر اللعبة الجديدة قبل أن تصبح أجهزة بلايستيشن 5 وإكس بوكس سيريس إكس متاحةً للشراء.

هذا يعني أن FIFA 21 ستكون متاحة على الأرجح لأجهزة PS4 و Xbox One أولاً ، قبل طرحها كعنوان إطلاق للأجهزة الجديدة.

ما هو موعد نزول فيفا 21؟

لم يتم تأكيد تاريخ الإصدار الرسمي لـ FIFA 21 ، ولكن من المتوقع أن تصل إلى الرفوف في 25 سبتمبر 2020 - آخر يوم جمعة من ذلك الشهر.

يمكن للاعبين المتحمسين عادةً الحصول على الإصدار الجديد قبل بضعة أيام من تاريخ الإطلاق العالمي عن طريق الطلب المسبق والاستفادة من الوصول المبكر - عادةً قبل ثلاثة إلى أربعة أيام من تاريخ الإصدار.

بالطبع ، يمكن أن يتعطل الجدول الزمني الأصلي المخطط لإطلاق اللعبة الجديدة بسبب انتشار فيروس كورونا ، والذي عطل صناعاتٍ أخرى في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن التأثير على أعمال ألعاب الفيديو هو الحد الأدنى.

ما هو سعر فيفا 21؟

لم يتم الإعلان عن سعر فيفا 21 بعد، لكن من المتوقع أن يبتعد سعرها كثيرًا عن سعر النسخ السابقة من اللعبة.

في السنوات السابقة، أصدرت إلكترونيك آرتس أكثر من إصدار لنفس اللعبة في نفس العام، كما كان الحال في العام الماضي بتواجد 3 إصدارات، العادي والأبطال وآلتيميت، وبالطبع يختلف سعر كل منهم عن الآخر.

بلغ سعر الإصدار العادي من فيفا 20 في المملكة العربية السعودية 269 ريال، أما سعر إصدار الأبطال وآلتيميت فقد بلغ 349 ريال، أما في مصر فقد تخطى سعر اللعبة في إصداراتها الثلاثة الألف جنيه.

بالنسبة لسعر FIFA 20 بالدولار فقد كان سعر النسخة العادية 60 دولار، أما نسخة الأبطال فكان سعرها 79.99 دولار، فيما كان سعر نسخة آلتيميت هو 99.99 دولار.

بالنسبة لإصدار Ultimate سيتواجد به حزم ذهبية وملابس خاصة من فيفا ألتيميت تيم، أما الفارق الجوهري فهو أساطير كرة القدم.

ما هو موعد نزول PS5 و Xbox Series X؟

من المقرر إطلاق PS5 و Xbox Series X في "عطلة 2020" ، مما يعني بعض الوقت في أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر - موسم العطلات التقليدي لعيد الشكر وعيد الميلاد في الولايات المتحدة.

يتم وضع نافذة أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بشكل مثالي من منظور تسويقي ، مع حدوث دفعات ترويجية بوفرة في الفترة التي تسبق عيد الميلاد ، عندما يقوم العديد من الناس بشراء الهدايا.

ما هو سعر بلايستيشن 5 وإكس بوكس سيريس إكس؟

ليس من الواضح تمامًا بعد كم ستتكلف أجهزة PS5 و Xbox Series X عند طرحها في السوق ، لكن سعر سابقاتها عند طرحها لأول مرة هو مؤشر جيد.

تشير التقارير على مواقع الإنترنت والمنتديات المختلفة للألعاب إلى أنه سيتم بيع وحدات التحكم في البداية بسعر 500 دولار أو 500 جنيه إسترليني، وهو ما يعادل تقريبًا السعر الأصلي لجهاز بلايستيشن 4 وإكس بوكس وان.

مرة أخرى في عام 2013 ، قوضت شركة سوني بشكل ملحوظ منافسيها مايكروسوفت عن طريق بيع منتج PS4 بسعر أرخص قدره 400 دولار، على الرغم من أنه لا يزال يتعين معرفة ما إذا كان سيتم استخدام هذا التكتيك مرة أخرى.