رؤية جول: أفضل 5 مواهب شابة في فيفا 21

هناك الكثير من محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم يكملون شغفهم بلعبة فيفا 21، والتي تعد لعبة الفيديو الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم.

إذا كنت من محبي الكارير مود في اللعبة، فبالتأكيد ستبحث عن اللاعبين الأقل سعرًا والأفضل من حيث التقييم، وكذلك ستبحث عن اللاعبين الشباب الأفضل تطورًا في اللعبة، وستصنع مزيج من هؤلاء اللاعبين في محاولة للوصول لأفضل فريق يمكنك من الفوز بالبطولات.

الوضع الوظيفي "Career Mode" هو نمط محاكي للتدريب في فيفا 21، حيث تختار أحد الفرق وتقوم بتدريبها وتحاول الوصول لمنصات التتويج وصنع اسمك كمدرب.

لكن هناك 5 لاعبون شباب مميزون في FIFA 21 عليك الحصول عليهم أو على أحدهم في تشكيلتك، فمن هم؟

من هم أفضل اللاعبين الشباب في فيفا 21؟

يعد ريان شرقي أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا، وهو يلعب لنادي ليون عملاق الدوري الفرنسي في فريق الشباب، وسبق له اللعب مع الفريق الأول.

اللاعب الشاب من أصول جزائرية، ويلعب في خط الوسط، وقد ولد في 17 أغسطس 2003 في مدينة ليون، من أبٍ وأم جزائريين.

تقييم ريان شرقي في بداية لعبة فيفا 21 هو 67، لكن بحسب التقديرات فإن تقييمه العام سيصل في قمة منحنة مسيرته في الكاريير مود عند 88، أي أن طاقته ستزيد 21، ويلعب في اللعبة في مركز صانع الألعاب.

شارك فلوريان فيرتس مع الفريق الأول لباير ليفركوزن لأول مرة في المباراة الأولى للفريق بعد عودة الدوري الألماني من التوقف بسبب فيروس كورونا، وشارك مع الفريق في 7 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.

فلوريان فيرتس: موهبة الدوري الألماني التي رفضت ليفربول وبايرن ميونخ!

لعب صاحب الـ17 عامًا لجميع فرق الأعمار السنية لمنتخب ألمانيا حتى منتخب تحت 21 عامًا، وهو يلعب في مركز صانع الألعاب، وقد انضم لليفركروزن في مطلع هذا العام قادمًا من كولن.

سيدأ فيرتس في لعبة فيفا 21 بتقييم عام 68 وسيصل في قمة منحناه الوظيفي عند 88، أي أنه سيزيد بمقدار 20.

رغم انضمام لنادي سبال بنظام الإعارة في سوق الانتقالات الصيفية 2020، ستجد سيباستيان إسبوسيتو في نادي إنتر في فيفا 21.

يبلغ اللاعب من العمر 18 عامًا، وقد لعب لجميع منتخبات الأعمار السنية في المنتخب الإيطالي، لكنه لم يشارك مع المنتخب الأول بعد.

A post shared by Sebastiano Esposito (@espositosebastiano) on Oct 1, 2020 at 6:00am PDT

شارك إسبوسيتو مع إنتر الموسم الماضي 7 مباريات وسجل هدفًا واحدًا فقط، وكان هذا الموسم الأول له مع الفريق بعد أن انضم إليه قادمًا من بريشيا.

بداية سيباستيانو إسبوسيتو في فيفا 21 عند تقييم 66، وسيتطور حتى يصل إلى 86، وهو يلعب في مركز المهاجم.

لفت هارفي إليوت الأنظار خلال الموسمين السابقين مع ليفربول رغم قلة مشاركاته، والتي اقتصرت على في معظمها على كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

يلعب إليوت في مركز الجناح الأيمن الذي يشغله في نادي ليفربول النجم المصري محمد صلاح، وقد شارك حتى الآن مع الفريق الأول في 9 مبارياتٍ فقط.

A post shared by Harvey Elliott (@harveyelliott07) on May 4, 2020 at 4:17am PDT

انتقل صاحب الـ17 عامًا في سوق الانتقالات الصيفية 2020 لنادي بلاكبيرن بنظام الإعارة، لكنك ستجده في فيفا 21 في الريدز كما هو، وبدايته ستكون بتقييم 65 وسيصل إلى 85.

لاعب آخر عليك وضعه في تشكيلتك في فيفا 21 من ليفربول، هو كورتيس جونز الذي يرى فيه الكثيرون مستقبل وسط ميدان الريدز.

Thankful to my family, fans and the club for the support🙌❤️... Deal re-done, thank you @LFC The hard work continues....🔴 pic.twitter.com/XP9ltKUj2g