فيفا 21: رونالدو، نيكار واللاعبون أصحاب مهارات 5 نجوم في FIFA 21
يتصدر كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي ونيمار قائمة اللاعبين الذين حصلوا على مهارات من فئة الخمس نجوم في الإصدار الأخير من لعبة فيفا.
يواصل رونالدو التواجد في قائمة أفضل اللاعبين في فيفا 21 مع نجمي باريس سان جيرمان، بعد أن تواجد الثلاثي في فيفا 20.
كل عام ، تعد قائمة اللاعبين المعترف بهم بمهارات الخمس نجوم من بين أكثر اللاعبين المطلوبين في اللعبة لأنهم يمتلكون عدد من حركات المهارة التي تجعلهم من بين أكثر اللاعبين خطورةً ومتعةً في الاستخدام في اللعبة.
تتضمن القائمة عادةً لاعبين بالقرب من قمة اللعبة، مثل رونالدو ومبابي ونيمار، بالإضافة إلى مراوغين مرموقين مثل آلان سانت ماكسيمين وستيفن الشعراوي وفينيسيوس جونيور ويانيك بولاسي.
تم أيضًا تضمين بعض الأسماء الرئيسية التي اقتربت من نهاية مسيرتهم المهنية، حيث لا يزال فرانك ريبيري وناني وزلاتان إبراهيموفيتش يعتبرون جميعًا من أفضل المراوغين في فيفا 21.
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هنا جميع اللاعبين الذين تم تصنيفهم على أنهم يتمتعون بقدرات مهارة من فئة الخمس نجوم في أحدث إصدار من اللعبة، وعلى هذا النحو قادرون على تنفيذ أفضل الحركات، إذا كان مستخدمهم قادرًا على القيام بذلك.
|اللاعب
|الفريق
|التقييم
|كريستيانو رونالدو
|بيمونتي كالتشيو "يوفنتوس"
|92
|نيمار
|باريس سان جيرمان
|91
|كيليان مبابي
|باريس سان جيرمان
|90
|أنخيل دي ماريا
|باريس سان جيرمان
|87
|جادون سانشو
|بوروسيا دورتموند
|87
|روبيرتو فيرمينو
|ليفربول
|87
|بول بوجبا
|مانشستر يونايتد
|86
|تياجو ألكانتارا
|بايرن ميونخ
|85
|رياض محرز
|مانشستر سيتي
|85
|ممفيس ديباي
|ليون
|85
|حكيم زياش
|تشيلسي
|85
|ماركوس راشفورد
|مانشستر يونايتد
|85
|دوجلاس كوستا
|بيمونتي كالتشيو "يوفنتوس"
|84
|زلاتان إبراهيموفيتش
|ميلان
|83
|مارسيلو
|ريال مدريد
|83
|ويلفريد زاها
|كريستال بالاس
|83
|مارتين أوديجارد
|ريال مدريد
|83
|فيليبي كوتينيو
|بايرن ميونخ
|83
|عثمان ديمبيلي
|برشلونة
|83
|كوينسي بروميس
|أياكس
|82
|مارلوس
|شاختار دونيتسك
|81
|إدواردو سالفيو
|بوكا جونيورز
|81
|جواو فليكس
|أتلتيكو مدريد
|81
|شيردان شاكيري
|ليفربول
|81
|خوان كوادرادو
|بيمونتي كالتشيو "يوفنتوس"
|81
|فرانك ريبيري
|فيورنتينا
|81
|ناني
|أورلاندو سيتي
|80
|فينسيوس جونيور
|ريال مدريد
|80
|دافيد نيريس
|أياكس
|80
|فيديريكو بيرنارديسكي
|بيمونتي كالتشيو "يوفنتوس"
|80
|ألان سانت ماكسيمين
|نيوكاسل
|80
|جيلسون مارتينس
|موناكو
|80
|ستيفين الشعراوي
|شنجهاي
|79
|إجناسيو بياتي
|سان لورينزو
|78
|ريكاردو سينتوريون
|فيليز سارسفيلد
|77
|أمين حارث
|شالكه
|77
|هيرناني
|ليفانتي
|76
|يانيك بولاسي
|إيفرتون
|75
|مارسيلينو مورينو
|لانوس
|75
|إيفاندير
|ميتييلاند
|74
|ماتياس فيرنانديس
|كولو كولو
|73
|لوسيانو أكوستا
|أطلس
|73
|خورخي كاراسكال
|نونيز
|73
|شاناتيب سونجكراسين
|هوكايدو كونسادولي سابورو
|73
|أليكساندرو ماكسيم
|جازيانتيب
|72
|فريد بولحية
|ميتز
|72
|أيدان ماكجيدي
|سندرلاند
|71
|سيلاس فامانجيتوكا
|ستوتجارت
|70
|خوان دييجو توريس
|ديلفين
|69
|جاري ماكاي ستيفين
|نيويورك سيتي
|69
|إلسينيو
|فيلادلفيا يونيون
|68
|ريان شرقي
|ليون
|67
ما هي مهارات 5 نجوم في فيفا 21؟
هناك الكثير من الحيل الفريدة للمهارة من فئة 5 نجوم في فيفا 21، بما في ذلك حركة السومبريرو، والمطاطة الثلاثية، وقوس قزح، والإعصار الذي يدور إلى اليسار واليمين.
هذه هي حركات المراوغة الأكثر إثارة في اللعبة وهي قادرة على خداع أي خصم، لذا فهي جديرة بالاهتمام إذا كنت تفضل فريقًا يتمتع بمستوى تقني عالٍ.
شهدت لعبة هذا العام إضافة ثلاث حركات مهارية جديدة: Feint Forward and Turn وDrag to Heel وBall Roll Fake Turn.
إليك القائمة الكاملة لتحركات المهارة في لعبة هذا العام:
|الحركة
|بلايستيشن PS
|إكس بوكس Xbox
|Elastico
|حرك R إلى اليمين ثم إلى الأسفل واليسار
|حرك R إلى اليمين ثم إلى الأسفل واليسار
|Reverse Elastico
|حرك R إلى اليسار ثم إلى الأسفل واليمين
|حرك R إلى اليسار ثم إلى الأسفل واليمين
|Advanced Rainbow
|RS ⬇ (اسحب), ⬆ (استمر), ⬆ (اسحب)
|RS ⬇ (اسحب), ⬆ (استمر), ⬆ (اسحب)
|Hocus Pocus
|RS للأسفل ، قم بالتدوير من الأسفل إلى اليسار ، ثم قم بالتدوير من اليسار إلى الأسفل إلى اليمين
|RS للأسفل ، قم بالتدوير من الأسفل إلى اليسار ، ثم قم بالتدوير من اليسار إلى الأسفل إلى اليمين
|Triple Elastico
|RS للأسفل ، قم بالتدوير من الأسفل إلى اليمين ، ثم قم بالتدوير من اليمين إلى الأسفل إلى اليسار
|RS للأسفل ، قم بالتدوير من الأسفل إلى اليمين ، ثم قم بالتدوير من اليمين إلى الأسفل إلى اليسار
|Ball Roll & Flick Right
|RS ⬅ (واصل الضغط), ⬆ (اسحب)
|RS ⬅ (واصل الضغط), ⬆ (اسحب)
|Ball Roll & Flick Left
|RS ➡ (واصل الضغط), ⬆ (اسحب)
|RS ➡ (واصل الضغط), ⬆ (اسحب)
|Flick Turn
|R1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ⬇ (اسحب)
|R1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ⬇ (اسحب)
|Ball Roll & Fake Right
|RS ➡ (واصل الضغط), ⬅ (اسحب)
|RS ➡ (واصل الضغط), ⬅ (اسحب)
|Ball Roll & Fake Left
|RS ⬅ (واصل الضغط), ➡ (اسحب)
|RS ⬅ (واصل الضغط), ➡ (اسحب)
|Sombrero Flick
|RS ⬆, ⬆, ⬇ (اسحب
|RS ⬆, ⬆, ⬇ (اسحب
|Turn & Spin Right
|RS ⬆, ➡ (اسحب)
|RS ⬆, ➡ (اسحب)
|Turn & Spin Left
|RS ⬆, ⬅ (اسحب)
|RS ⬆, ⬅ (اسحب)
|Rabona Fake
|L2 + ▢ / ◯, X + LS ⬇
|LT + X / B, A + LS ⬇
|Elastico Chop Left
|R1 (واصل الضغط) + RS ➡, ⬇, ⬅ (اسحب)
|R1 (واصل الضغط) + RS ➡, ⬇, ⬅ (اسحب)
|Elastico Chop Right
|R1 (واصل الضغط) + RS ⬅, ⬇, ➡ (اسحب)
|R1 (واصل الضغط) + RS ⬅, ⬇, ➡ (اسحب)
|Spin Flick Left
|R1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ⬅ (اسحب)
|R1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ⬅ (اسحب)
|Spin Flick Right
|R1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ➡ (اسحب)
|R1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ➡ (اسحب)
|Flick Over
|RS ⬆ (واصل الضغط)
|RS ⬆ (واصل الضغط)
|Tornado Spin Left
|L1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ⬅ (اسحب)
|L1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ⬅ (اسحب)
|Tornado Spin Right
|L1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ➡ (اسحب)
|L1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ➡ (اسحب)
|Laces Flick Up
|L2 + R1 (واصل الضغط)
|L2 + R1 (واصل الضغط)
|Sombrero Flick Backwards
|L (واصل الضغط)
|L (واصل الضغط)
|Sombrero Flick Right
|L (واصل الضغط)
|L (واصل الضغط)
|Sombrero Flick Left
|L (واصل الضغط)
|L (واصل الضغط)
|Around The World
|تدور R حول (في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة)
|تدور R حول (في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة)
|Air Elastico
|RS ➡, ⬅ (اسحب)
|RS ➡, ⬅ (اسحب)
|Reverse Air Elastico
|RS ⬅, ➡ (اسحب)
|RS ⬅, ➡ (اسحب)
|Flick Up For Volley
|L (واصل الضغط)
|L (واصل الضغط)
|Chest Flick
|L لأعلى اضغط على L3 اضغط على R3 x3
|L لأعلى اضغط على L3 اضغط على R3 x3
|T. Around the World
|تدوير RS في اتجاه عقارب الساعة ثم RS ⬆ (سحب سريع)
|تدوير RS في اتجاه عقارب الساعة ثم RS ⬆ (سحب سريع)
|DragBack Sombrero
|R1 (ضغط مستمر) ، LS للخلف (سحب سريع) ، R3
|R1 (ضغط مستمر) ، LS للخلف (سحب سريع) ، R3
|Feint Forward and Turn
|RS ⬇+ RS ⬇
|RS ⬇+ RS ⬇
|Drag to Heel
|L1 + RS ⬇ ثم RS ⬅, ➡
|L1 + RS ⬇ ثم RS ⬅, ➡
|Ball Roll Fake Turn
|واصل الضغط L2 + RS ⬆ ثم RS ⬅, ➡
|واصل الضغط L2 + RS ⬆ ثم RS ⬅, ➡