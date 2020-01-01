فيفا 21 أم بيس 2021: أيهما ستكون الأفضل؟

إذا لم تكن متأكدًا من اللعبة التي ستحصل عليها فيفا 21 أم بيس 2021، يلقي جول نظرة على ما يمكن توقعه من كلٍ من ألعاب الفيديو الشهيرة لكرة القدم

في كل عام ، في الفترة التي تسبق أعياد الميلاد ، تتحول أفكار اللاعبين حتمًا إلى ألعاب الفيديو الجديدة التي يرغبون في الحصول عليها وهناك سؤال واحد خاص يفكر فيه مشجعو كرة القدم: فيفا أو بيس؟

تعتبر سلسلة FIFA من إلكترونيك آرتس وبرو إيفوليوشن سوكر من كونامي من بين أكثر الألعاب مبيعًا في عالم ألعاب الفيديو ، لكن الأولى كانت متفوقة على نظيرتها على مدار العقد الماضي.

ومع ذلك ، ساعدت التحسينات التي أدخلت على PES في المواسم الأخيرة في استعادة اللاعبين المخلصين سابقًا الذين اختاروا التحول إلى فيفا، على الرغم من أنه سيكون هناك دائمًا متعصبون لا يمكنهم الالتزام بواحد أو آخر.

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إذا كنت مستعدًا لتجربة إحداهما مرةً أخرى، لمساعدتك في المقارنة ، يلقي جول نظرة على الألعاب القادمة - فيفا 21 و بيس 2021 - لإعطائك فكرة عما يمكنك توقعه من كليهما.

فيفا 21: موعد الإصدار، السعر، الأجهزة، المميزات، الطلب المبكر وأكثر

فيفا 21 أم بيس 2021: ما هي اللعبة التي ستحوي رسومات أفضل؟

الرسومات على فيفا وبيس ذات جودة عالية للغاية ، حيث تستخدم كلتا المجموعتين من المطورين مناهج مماثلة من حيث تقديم البيانات المرئية للألعاب.

توقع أن ترى إصدارات مفصلة بشكل لا يصدق من أفضل اللاعبين في العالم، بما في ذلك كيفية تحركهم ومظهرهم، والتفاصيل الأكبر في الملاعب المتواجدة.

من المقرر أن يتم إصدار الألعاب على وحدات تحكم الجيل التالي مثل PS5 و Xbox Series X ، هناك الكثير من التوقع بأن الرسومات في FIFA 21 و PES 2021 ستكون أفضل بكثير من سابقاتها.

تستخدم شركة كونامي محرك فوكس في آخر سبعة إصدارات من اللعبة، وهناك تكهنات بأنها ستستخدم محركًا جديدًا لوحدات تحكم الجيل التاسع، فيما استخدمت إلكترونيك آرتس محرك Frostbite 3 في النسخ الأربعة الأخيرة.

فيفا 21 أم بيس 2021: ما هي اللعبة التي سيكون بها تراخيص أفضل؟

تفتخر سلسلة فيفا منذ فترة طويلة بمجموعة متفوقة من الفرق المرخصة بالكامل من بيس، ولن يكون هذا هو الحال بلا شك عندما يتم إصدار النسخ الجديدة في عام 2020.

تحتوي فيفا 20 ، على سبيل المثال ، على أكثر من 700 فريق مرخص عبر 37 دوريًا ، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، في حين أن بيس 2020 لديه 19 دوريًا مرخصًا بالكامل (من أصل 24) وعدد قليل فقط من الأندية المرخصة بالكامل في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني.

بيس 2021: موعد الإصدار، السعر، الأجهزة، المميزات، الطلب المبكر وأكثر

في الماضي ، كانت أسماء الفرق في بيس في الماضي غير محبذة لجماهير اللعبة، مثل Man Red أو MD White؟ لكن كونامي عملت على تأمين مجموعة كبيرة من اتفاقيات الترخيص مع الدوريات، بما في ذلك الدوري الفرنسي والدوري الإيطالي، في السنوات الخمس الماضية.

شملت بعض شراكات النادي البارزة لـ PES 2020 برشلونة ومانشستر يونايتد وأبرزها يوفنتوس، الذي وقع على اتفاقية حصرية مع كونامي، مما أدى إلى إجبار EA Sports على تسميته باسم بيمونتي كالتشيو في FIFA 20.

فيفا 21 أم بيس 21: أيهما أفضل في طريقة اللعب؟

كما هو الحال مع أي شيء ، عندما يتعلق الأمر بأي طريقة لعب أفضل ، غالبًا ما تكون مسألة تفضيل. ومع ذلك ، من الجدير بالذكر أن سلسلة بيس تم الإشادة بها منذ فترة طويلة بسبب امتيازها الصارم للواقعية.

على النقيض من ذلك ، تم وصف فيفا على أنه "ممر" من حيث أسلوب اللعب، على الرغم من أن هذا ليس بالضرورة طفيفًا. في الواقع ، يبدو أن لعبة FIFA ترضي عددًا أكبر من الأشخاص الذين يحكمون على أرقام مبيعات اللعبة المتفوقة.

كما ذكرنا ، كانت هناك تكهنات بأن كونامي ستحاول إطلاق بيس 2021 بمحرك ألعاب جديد، والذي سيحقق نظريًا تحسينات في اللعب، لكنه لا يخلو من مخاطر الأخطاء.

فيفا 21 أم بيس 2021: ما هي اللعبة التي ستحتوي على ميزات أفضل؟

ستستمر فيفا وبيس بميزات اللعب التي حققت لهما نجاحًا كبيرًا حتى الآن، مثل Ultimate Team وكارير مود في فيفا، و MyClub و Master League من بيس.

وبطبيعة الحال ، فإن أي إصدار جديد سيشمل إجراء تعديلات لجعل عروض الميزات أفضل، استنادًا إلى التعليقات الواردة من الألعاب والرأي العام وأفكار المطورين أنفسهم.

في حين أن PES لديها إصدارات مماثلة من آلتيميت تيم وكارير مود، إلا أنها لا تحتوي على وضع كرة قدم في الشارع أو داخلي مثل وضع Volta، والذي تم طرحه في فيفا 20.

لم يلق فولتا النجاح المدوي الذي كانت تتخيله إلكترونيك آرتس، ولكن لديها عشاقها وأعطت FIFA ديناميكية إضافية كانت غائبة في PES ، لذلك يجب أن تستمر.

ومع ذلك ، يجب أن يكون لدى بيس 2021 يورو 2021 ، بعد أن كان يستعد سابقًا لإطلاق تحديث يورو 2020 لبيس 2020 قبل التأجيل القسري بسبب فيروس كورونا.

من المثير للاهتمام ، في حين تمكن كونامي من الحصول على حقوق كأس أمم أوروبا ، إلا أنه لن يكون لديها دوري أبطال أوروبا (أو الدوري الأوروبي) بعد أن توصلت EA Sports إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 2018.

فيفا 21 أم بيس 2021: أيهما ستكون الأرخص سعرًا؟

من حيث السعر ، كانت بيس أرخص قليلاً من فيفا في السنوات الأخيرة ، ولكن ليس كثيرًا.

من غير المحتمل أن تختلف تكلفة كل لعبة كثيرًا ، ولكن لن يكون من المفاجئ رؤيتها ترتفع ، خاصة بالنسبة للجيل التالي.

لإعطائك فكرة عن الأسعار التي من المتوقع أن يتم إرفاقها مع فيفا 21 و بيس 2021 ، من المفيد إلقاء نظرة على أسعار أحدث الإصدارات.

وصل سعر فيفا 20 إلى حوالي 270 ريالاً في السعودية أما في مصر فقط تخطى شعرها الألف جنيه، ووصل إلى حوالي 60 دولارًا أمريكيًا، في حين أن بيس 2020 كان سعرها 219 ريال سعودي و800 جنيه مصري و60 دولارًا أمريكيًا.

ومع ذلك ، ارتفعت هذه الأسعار إلى حد ما مع الإصدارات المحسنة من الألعاب ، والتي تضمنت علاجات إضافية لاستخدامها عبر الإنترنت.

وصل سعر إصدار FIFA 20 Ultimate إلى 350 ريالاً سعوديًا و1200 جنيهًا مصريًا و 100 دولار أمريكي، بينما كان إصدار PES 2020 Legend أرخص حيث كان 80 دولارًا أمريكيًا..