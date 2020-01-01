هل يتواجد الدوري السعودي في فيفا 21؟

اعتاد محبي اللعبة الأكثر شعبية في العالم فيفا على تواجد الدوري السعودي في السنوات الأخيرة بجميع الفرق في الدوري، فهل سيستمر وجوده في فيفا 21؟

تتمتع إلكترونيك آرتس بعلاقة طويلة مع البطولات الدولية في جميع أنحاء العالم، وتتميز بحرصها على تواجد أغلب البطولات والدوريات والفرق في لعبة فيفا من جميع أنحاء المعمورة.

لا يقتصر تواجد البطولات الرسمية على قارة أوروبا وأمريكا الجنوبية فقط، بل يمتد ذلك إلى آسيا وأمريكا الشمالية وغيرهما.

تواجد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأول مرة في فيفا 20 ، وسيستمر ذلك في فيفا 21 المتوقع أن تصدر في سبتمبر القادم كما هو معتاد في كل عام.

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كان الدوري السعودي متواجد أيضًا في FIFA 20 وقبله في فيفا 19 بشكلٍ رسمي، فهل يتواجد في FIFA 21؟

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هل يتواجد الدوري السعودي في فيفا 21؟

كما سبق الذكر، تواجد الدوري السعودي في فيفا 19 وفيفا 20 ، وكان بإمكانك اللعب بأي فريق في الدوري بلاعبيه الحقيقين في الكارير مود أو Ultimate Team، أمثال الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

رابطة #الدوري_السعودي_للمحترفين تجدد شراكتها مع EA SPORTS لاستمرار الدوري السعودي في اللعبة. pic.twitter.com/dQnsbEn360 — الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) September 4, 2018

كان ذلك بعد توقيع اتفاقية بين رابطة الدوري السعودي للمحترفين وشركة إلكترونيك آرتس المنتجة لفيفا في عام 2018، وهذه الاتفاقية تسري لعدة أعوام ما يعني أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان سيتواجد بالفعل في فيفا 21.

كيف تلعب الدوري السعودي في فيفا 21؟

يمكنك اختيار أي فريق من فرق الدوري السعودي مثل الهلال والنصر وغيرهما لبداية مغامرتك في فيفا 21 بأكثر من طريقة وأكثر من وضع من من أوضاع اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

يمكن اختيار لعب موسم من مواسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من خلال القائمة الرئيسية واختيار بطولات ثم اختيار الفريق ثم الإعدادات الخاصة والبدء باللعب، كما يمكنك المشاركة بأي فريق من فرق الدوري السعودي في الكارير مود أو حتى في Ultimate.

في Career Mode ستبدأ بأي فريق تختاره، وستشارك في جميع البطولات السعودية ودوري أبطال آسيا إذا كان الفريق مشارك بالفعل في البطولة القارية، وستتمكن من ضم أي لاعب تريده في حدود ميزانية النادي.

ما هو موعد نزول فيفا 21؟

ستصدر فيفا 21 في الأسبوع الأخير من سبتمبر 2020، إلا إذا حدث تغير في خطط إلكترونيك آرتس بسبب فيروس كورونا.

في كل عام تتوفر النسخة الجديدة من لعبة فيفا في الجمعة الأخيرة من سبتمبر، ما يعني أن FIFA 21 ستعرض للبيع في 25 سبتمبر 2020 .

يتوفر الإصدار المبكر من اللعبة في كل عام قبل موعد صدورها بثلاثة أو أربعة أيام، ما يعني أنه بإمكانك تجربتها في 21 أو 22 سبتمبر.

ومع ذلك، لا يوجد موعد نهائي تم الإعلان عنه بشكل رسمي لصدور فيفا 21، لكن من المتوقع أن يتأثر تاريخ الإصدار بجائحة الكورونا كم تأثر كل شيء في العالم.

جدير بالذكر أن إلكترونيك آرتس عادةً ما تعقد مؤتمرًا صحفيًا تحدد فيه موعد إصدار اللعبة، ومن المتوقع أن ينعقد في يونيو أو يوليو.

ما هو سعر فيفا 21؟

لم يتم الإعلان عن سعر فيفا 21 بعد، لكن من المتوقع أن يبتعد سعرها كثيرًا عن سعر النسخ السابقة من اللعبة.

في السنوات السابقة، أصدرت إلكترونيك آرتس أكثر من إصدار لنفس اللعبة في نفس العام، كما كان الحال في العام الماضي بتواجد 3 إصدارات، العادي والأبطال وآلتيميت، وبالطبع يختلف سعر كل منهم عن الآخر.

بلغ سعر الإصدار العادي من فيفا 20 في المملكة العربية السعودية 269 ريال، أما سعر إصدار الأبطال وآلتيميت فقد بلغ 349 ريال، أما في مصر فقد تخطى سعر اللعبة في إصداراتها الثلاثة الألف جنيه.

بالنسبة لسعر FIFA 20 بالدولار فقد كان سعر النسخة العادية 60 دولار، أما نسخة الأبطال فكان سعرها 79.99 دولار، فيما كان سعر نسخة آلتيميت هو 99.99 دولار.

بالنسبة لإصدار Ultimate سيتواجد به حزم ذهبية وملابس خاصة من فيفا ألتيميت تيم، أما الفارق الجوهري فهو أساطير كرة القدم.