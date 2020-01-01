هل توجد تقنية فيديو الحكم المساعد في فيفا 20؟

هناك الكثير من الشكوك حول قدرات شركة إلكترونيك آرتس والتي قد تكون محبطة للمشجعين، فهل تم إدخال تقنية حكم الفيديو المساعد في النسخة الجديدة من فيفا؟

تعتبر لعبة فيفا 20 هي أحدث عروض شركة إلكترونيك آرتس في سلسلة ألعاب الفيديو لكرة القدم والتي تحظى بشعبية كبيرة ولا مثيل لها عندما يتعلق الأمر بإنشاء واقع الرياضة.

بدايًة من محاكاة المظاهر الجسدية للاعبين، أجواء الاستاد ووصولًا إلى ظبط الفيزياء داخل اللعبة عندما يتعلق الموضوع بالحركة أو ما شابه، فإن ألعاب إلكترونيك آرتس لا تجد من ينافسها في هذا الشأن إلا القليل.

ولكن ماذا عن تقنية فيديو الحكم المساعد، هل تم دمج التقنية الجديدة في النسخة الأحدث من لعبة فيفا؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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هل توجد تقنية فيديو الحكم المساعد في فيفا 20؟

لا توجد تقنية فيديو الحكم المساعد في لعبة فيفا 20 على الرغم أنها باتت منتشرة في أغلب دوريات العالم في الوقت الراهن مثل البريميرليج والبوندسليجا، وكان هناك تساؤل قبل إطلاق النسخة الحديثة إذا ما كانت ستشهد دمج الفار أم لا، لكنها تُدرج في أي دوري باللعبة.

إذا تم إضافة الفار إلى لعبة فيفا فمن المنتظر أن يمنحها شكلًا جماليًا مميزًا للغاية، لأنه بالنظر إلى الذكاء الاصطناعي لمسئولي الكمبيوتر، عندما يتعلق الأمر بقرار مثل التسلل لا تشوبه شائبة، ومن جهة آخرى اقترح المدير الإبداعي للعبة وهو السيد "مات بريور" عدم إدخال التقنية إلى اللعبة لأنه لا يوجد مجال لاحتساب ركلة جزاء أو هدف غير صحيح.

بهذا الصدد صرح بريور لمجلة يورو جيمير قبل إطلاق فيفا 19 وقال: لدينا بالفعل تقنية الفار في اللعبة، لأننا نعرف المكان الدقيق لكل شئ.

هل ستوجد تقنية فيديو الحكم المساعد في النسخة القادمة من لعبة فيفا؟

من المحتمل أن تتواجد تقنية فيديو الحكم المساعد في النسخة القادمة من لعبة فيفا والخاصة بعام 2021، مع الأخذ في الاعتبار مدى أهمية التكنولوجيا في اللعبة سواء للأفضل أو للأسوأ، وسبق للمدير الإبداعي في فيفا وأن عبر عن انفتاحه لإدراج التقنية الجديدة مستقبلًا بحجة الحاجة إلى "الأصالة" في منتجهم.

وفي تصريحاته لمجلة يورو جيمير، تحدث وقال: إذا أصبحت التقنية جزءًا من اللعبة، حتى لو لم نكن بحاجة إليها فهي شئ نتطلع إلى تقديمه.

نما عدد المسابقات التي تستخدم التقنية في جميع أنحاء العالم بشكل كبير وتعتمد عليها بصورة ملحوظة، ويمكن القول بأنها أصبحت جزءًا من نسيج كرة القدم، يبقى أن نرى كيف سيتم الاستعانة بالتقنية في اللعبة ولكن أحد الاحتمالات يتمثل في إدراج مشاهد منفصلة أو فترات تأخير قصيرة خلال المباريات بعد الأهداف للسماح باتخاذ القرار.

وبالطبع، إذا كان رد الفعل في العالم الحقيقي مثير للجدل، فمن المؤكد أن هذا النوع من السعي نحو الأصالة قد لا يعجب عشاق لعبة فيفا.

ما هي تقنية فيديو الحكم المساعد؟

يمكن القول بإن تقنية فيديو الحكم المساعد عبارة عن فريق من المسئولين الذي يراقب ويستعرض القرارات التي يتخذها الحكم في المباراة لضمان التوصل إلى القرار الصحيح، ويعود سبب وجودها إلى التعامل مع القرارات المثيرة للجدل في المواقف التي قد تكون مؤثرة على نتيجة المباراة مثل احتساب الأهداف أو عدم احتسابها، منح العقوبات اللازمة في الحوادث التي قد لا يراها الحكم.

تم اختبار تقنية الفار رسميًا في 2017 وأصبحت جزءًا أساسيًا من قوانين اللعبة في 2018 ومن ذلك الحين تم الاستعانة به في بعض المسابقات الكبرى التي تشتد فيها المنافسة حتى نهاية الموسم مثل دوري أبطال أوروبا، والدوريات الأوروبية الكبرى، كما تم الاستعانة به مسبقًا في كأس العالم في صيف 2018.