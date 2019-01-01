فيفا 20 | تعرف على أفضل لاعبي خط الوسط في اللعبة

تعرف على ترتيب أفضل لاعبي خط الوسط في فيفا 20، والتي تصدرها كيفن دي بروينه لاعب مانشستر سيتي متخطياً لوكا مودريتش الأفضل في فيفا 19.

أحمد جمال

أيام قليلة تفصلنا عن إصدار فيفا 20 في جميع الأسواق العالمية، وكانت قد أعلنت شركة "EA Sports" في 9 سبتمبر الماضي قائمة بأفضل 100 لاعب في اللعبة، والتي كان الخبر الرئيسي بها هو أن ليونيل ميسي اللاعب الأعلى تصنيفاً في اللعبة، ويأتي في المقدمة بقدرة 94، متفوقاً على كلٍ من كريستيانو رونالدو ونيمار أصحاب المركزين الثاني والثالث على التوالي.

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ورغم عدم وجود لاعبين من لاعبي خط الوسط ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في اللعبة، إلا أن هناك عددا كبيراً من المواهب في هذا المركز احتلوا مراكز متقدمة في أفضل 100 لاعب في فيفا 20، وعلى الرغم من أنه يمكنك مشاهدة قائمة الترتيب الكاملة هنا، إلا أن جول النسخة العربية قامت بتجميع لاعبي خط الوسط الأعلى تصنيفاً لعرضها عليكم بشكل أكثر وضوحاً للمهتمين بهذا المركز الهام في عالم كرة القدم عموماً.

يجب أن لا يكون الأمر مفاجئاً بشكل كبير حين نرى تصدر كيفين دي بروينه الموهوب بشكل كبير على رأس القائمة، حيث تخطى جميع لاعبي خط الوسط في فيفا 20 بتصنيف إجمالي قدره 91، فقد تخطى حتى لوكا مودريتش الفائز بجائزة البالون دور عام 2018، والذي رغم أنه لم يحصد أي جائزة كبرى في الموسم المنقضي ولكنه مازال يحتل المركز الثاني في تصنيف EA Sports بتصنيف إجمالي وقدرة 90 نقطة.

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وفي حين يُصنف نجم مانشستر سيتي على أنه صانع ألعاب، بينما يُصنف مودريتش على أنه محور خط وسط، فيمكننا أن نصنف نجولو كانتي وسيرجيو بوسكيتس لاعبي تشيلسي وبرشلونة على التوالي على أنهما أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي، حيث حصل كلاهما على تصنيف إجمالي وقدره 89 نقطة.، كما سيطر اللاعبون الفنيون إلى حد كبير على قمة الترتيب، مع انضمام دايفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي إلى زميله في الفريق دي بروينه ضمن المراكز الخمسة الأولى بعد أن صُنف بقدرة 88 نقطة.

ويحتل بعض اللاعبين الآخرين المراكز المتقدمة من الترتيب الخاص بأفضل لاعبي خط الوسط في فيفا 20 أمثال كريستيان إريكسن لاعب توتنهام، ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس والذي يُدعى فريق بييمونتي كالتشيو في اللعبة بسبب اتفاق النادي مع شركة كونامي بشأن حقوق التسمية الخاصة بهما.

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وفي تصنيف القدرة 88 يأتي أيضاً اللاعب بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، مع لاعب محور خط الوسط لريال مدريد اللاعب توني كروس، كما حقق ثلاثة لاعبين مجموع 87 نقطة وهما فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي، تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ وكاسيميرو لاعب الميرنجي.

وعند النقطة 86 يأتي 6 لاعبين من بينهم إيسكو، توماس مولر، إيفان راكيتيتش وماركو فيراتي، وهناك مجموعة كبيرة ضمت 13 لاعب حصلوا على 85 نقطة في التصنيف الذي تم الإعلان عنه في فيفا 20، أبرزهم هو اللاعب المنضم حديثاً لبرشلونة وهو اللاعب فرينكي دي يونج، فابينيو تافاريس لاعب ليفربول، رودري لاعب مانشستر سيتي، خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد واللاعب المغربي حكيم زياش لاعب أياكس الهولندي.

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