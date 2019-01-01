لماذا سمى يوفنتوس باسم بييمونتي كالتشيو في فيفا 20؟

من العنوان نرى أنه لن يكون هناك يوفنتوس في فيفا 20، ولكن ما هو الاسم الذي سيتم استبداله به؟ وما الاختلافات التي ستكون في النادي؟

أحمد جمال

ينتظر عشاق ألعاب محاكاة كرة القدم إصدار فيفا 20 الذي سيتاح في 27 سبتمبر القادم، وستضم اللعبة بعضاً من أكبر الفرق في العالم، ولكن هناك إستثناء واحد ملحوظ وهو يوفنتوسالذي لن يتواجد هذه المرة ليحل مكانه اسم بيمونتي كالتشيو، وسيكون الفريق في اللعبة بشعار فريد ومختلف بالإضافة إلى بعض الأشياء الأخرى التي تُميز النادي.

إنها بلا شك ضربة كبيرة لشركة EA Sports أن يغيب نادي مثل البيانكونيري بما يتمتع به من مكانه وشهرة عن التواجد في اللعبة، ولكنهم يأملون في أن يتمكن الإسم الجديد من فعل ما يكفي لتلاشي هذه الخسارة.

ولكن لماذا يحدث هذا التغيير؟ وما هو الفريق الجديد بكل تفاصيله؟ هذا ما سنتعرف عليه سوياً عبر هذا التقرير المقدم من جول Goal النسخة العربية.

لماذا سمى يوفنتوس بإسم بيمونتي كالتشيو في فيفا 20؟

تُعد نهاية الشراكة بين نادي يوفنتوس وشركة EA Sports هي السبب في أن بطل إيطاليا سيُطلق عليه اسم بيمونتي كالتشيو في FIFA 20، فقد أبرم البيانكونيري بالفعل صفقة مع شركة كونامي "Konami" المنافسة لشركة "EA Sports" ليكون أسم النادي حصرياً ملكاً للشركة وضمن لعبة "eFootball Pro Evolution Soccer 2020".

رسمياً - زيدان على غلاف فيفا 20

وبالطبع يحظر هذا الاتفاق أن تستعمل أي شركة أو أي شخص للأسم التجاري الخاص بالنادي وهو "يوفنتوس"، بما في ذلك شعار الفريق وأيضاً ملابس الفريق.

are to be renamed as "Piemonte Calcio" in #FIFA20 😵



What's your favourite fake name from a video game? 🎮 pic.twitter.com/X8OySFyg6J — Goal (@goal) July 16, 2019

ويٌعد هذا على عكس العادة، فمنذ أن ظهر اسم شركة كونامي وقامت بإصدار لعبة "International Superstar Soccer" وحتى تغيير إسمها لتصبح "Pro Evolution Soccer" لم تستطيع أن تحوز على ترخيص النادي الإيطالي أو لاعبيه.

ولكن أنقطعت العلاقات بشكل مفاجئ بعد قرار EA Sports بإزالة نجم يوفنتوس اللاعب كريستيانو رونالدو من الصور الترويجية المبدئية للغلاف، بعد أن كان نجماً لغلاف فيفا 18 وفيفا 19.

حيث ظهر على الغلاف المبدئي في فبراير 2019 الماضي كلً من نيمار، كيفين دي بروينه وباولو ديبالا بدلا من رونالدو، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت شراكة يوفنتوس الجديدة مع شركة كونامي مرتبطة بهذا القرار الذي أتخذته شركة EA Sports.

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لماذا اسم بيمونتي كالتشيو؟ وماذا يعني؟

نظراً لأن شركة EA Sports لا يمكنها استخدام الاسم الحقيقي لفريق يوفنتوس فقد اضطروا إلى استخدام اسم بديل لعمالقة السري آ.

وقد وقع الأختيار على أسم بيمونتي كالتشيو والذي يعني حرفياً "بيمونتي كرة القدم" وهي كلمة مستوحاة من المنطقة الإيطالية التي يتواجد بها البيانكونيري والتي تُعرف أحياناً باسم بيمونتي وهي مدينة في شمال غرب إيطاليا على الحدود السويسرية والفرنسية.

ويُترجم اسم المدينة إلى "عند سفح الجبال" وهو اعتراف بخلفية جبال الألب الشهيرة في المنطقة، ويتبع اسم المدينة أسلوب تسمية تستخدمه العديد من الأندية الإيطالية في الحياة الواقعية، مثل بريشيا كالتشيو، كالياري كالتشيو أو "أسوشاتسيوني كالتشيو ميلان" إشارة لنادي ميلان.

ومن المثير للاهتمام أن يوفنتوس كان معروف باسم "PM Black and White" في Pro Evolution Soccer 2019، و حرفي PM هي اختصار لكلمة بيمونتي"Piemonte".

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هل سيكون فريق بيمونتي كالتشيو بنفس لاعبي يوفنتوس الحقيقيين؟

على الرغم من أن علامة نادي يوفنتوس لن تظهر في FIFA 20، إلا أن لاعبين البيانكونيري سيتواجدون في فريق بيمونتي كالتشيو.

فقد أوضحت شركة EA Sports أنه سيتم استخدام أسماء اللاعبين الأصلية وأشكالهم الحقيقية في النسخة القادمة من اللعبة وأيضاً في اللعب عبر الأنترنت.

Matthijs De Ligt is going where no man has gone before 🇮🇹 pic.twitter.com/DpW52Q5ozd — DAZN Canada (@DAZN_CA) July 17, 2019

وهذا يعني بأننا سنرى أمثال ماتيس دي ليخت، آرون رامسي وكريستيانو رونالدو يصطفون بقميص الفريق الجديد، وهذا يُعد خبراً ساراً لمشجعي يوفنتوس الذين يلعبون فيفا.

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بصرف النظر عن الاختلافات التجميلية في شكل الفريق الجديد، ففريق بيمونتي كالتشيو سيشبه بقوة البطل الإيطالي، كما سيتم دمج الفريق بالكامل في اللعبة ليتمكن اللاعبين من أختيار الفريق في كلً من "Kick-Off"، "Ultimate Team"، "Career Mode" و "VOLTA Football"، ولكن رغم ذلك فيبدو أن ملعب أليانز آرينا لن يكون موجودا في فيفا 20.