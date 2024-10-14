"تتعاملون بنفاق دون مراعاة الآخرين" .. فيفا يهاجم رابطتي الدوري الإسباني والإنجليزي بعد مقاضاته إثر "زيادة المباريات"

النزاعات يتصاعد وفيفا يواصل الدفاع عن نفسه رافضًا الرضوخ لتهديدات الإضراب..

بعد ساعات من الكشف عن شكوى مشتركة بين روابط الدوريات الأوروبية والاتحاد الدولي للاعبين كرة القدم المحترفين "فيفبرو"، خرج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للهجوم عليهم جميعًا، مكذبًا إياهم، وكاشفًا بعض الحقائق - بحسب روايته -.

روابط الأندية الأوروبية على رأسها رابطتي الليجا الإسبانية والبريميرليج الإنجليزي، كشفت خلال الساعات الماضية عن التحرك بشكوى رسمية ضد فيفا أمام هيئات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، متهمًا إياه بزيادة عدد المباريات الدولية دون الرجوع لهم، ما تسبب في معاناة اللاعبين من الضغط.

تلك الشكوى رد عليها الاتحاد الدولي "فيفا"، مؤكدًا بحسب ما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن زيادة عدد المباريات لم يتم إلا بعد الحصول على موافقة بـ"الإجماع" من قبل المجلس، الذي يتألف من ممثلين من جميع القارات، بما في ذلك أوروبا، مشددًا على أنه تم عقد مشاروات واسعة وشاملة، شارك فيها حتى فيفبرو وهيئات الدوريات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف فيفا: "هذا التقويم الدولي هو الأداء الوحيدة التي تضمن لكرة القدم الدولية الاستمرار والازدهار جنبًا إلى جنب مع كرة القدم الوطنية والقارية للأندية، لكن بعض الدوريات الأوروبية تتصرف وفقًا لمصالحها التجارية وبنفاق ودون مراعاة الآخرين".

الاتحاد الدولي تابع: "من الواضح أن هذه الدوريات تفضل تقويمًا مليئًا بالمباريات الودية والجولات الصيفية، والتي غالبًا ما تشمل سفرًا مكثفًا حول العالم، في المقابل على فيفا حماية المصالح العامة لكرة القدم العالمية، بما في ذلك حماية اللاعبين في كل مكان وعلى جميع مستويات اللعبة".

يذكر أن عدد من اللاعبين هدد بالإضراب عن المشاركة في المباريات الدولية، على رأسهم رودري؛ قائد المنتخب الإسباني، وانضم له عدد من اللاعبين في مختلف الدوريات.