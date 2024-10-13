انتهى زمن القرارات الأحادية.. الليجا والبريميرليج وفيفرو ينتفضون ضد الفيفا!

ماذا يحدث في أوروبا؟

تعقد روابط الدوريات الأوروبية والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا غدًا الإثنين في بروكسل (بلجيكا)، لكشف تفاصيل شكواهم ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن جدول المباريات الدولية.

وقررت رابطتا الدوري الإسباني والإنجليزي وغيرهما، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، تقديم شكوى ضد الفيفا غدًا الإثنين، أمام هيئات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي.

ويأتي المؤتمر الصحفي تحت عنوان "حماية صحة اللاعب وحماية استدامة البطولات الوطنية في أوروبا ضد السلوك التعسفي للفيفا"، بعد القرارات الأحادية التي يتخذها الفيفا دون استشارة الروابط المحلية، ما يؤدي إلى ازدحام في الجدول الزمني للمباريات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويستهدف التحرك المشترك إلى تقليص سلطة الهيئات الحاكمة في عالم كرة القدم، في ظل السخط المتزايد من اللاعبين والأندية ضد "فيفا"، حيث أصبح جدول المباريات غير قابل للاستمرار بالنسبة للدوريات الوطنية، ويشكل خطرًا على صحة اللاعبين.

من جهته، يرى مسؤولو الفيفا أن الجدول الحالي وُضع بموافقة مجلسه بالإجماع، بعد مشاورات مع الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين والهيئات المنظمة للدوريات المحلية.