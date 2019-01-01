فيفا تخسر حقوق يوفنتوس لصالح كونامي

فيفا 20 بدون يوفنتوس لصالح PES 20

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

خسرت شركة إي إيه سبورتس المنتجة للعبة فيفا الحقوق الحصرية لنادي يوفنتوس الإيطالي لصالح شركة كونامي المنتجة للعبة برو إيفوليوشن سوكر.

وسيتم ذلك بداية من إصدار الشركتين الخاص بعام 2020، حيث سيكون شعار نادي يوفنتوس وملابسه مملوكين بشكل حصري لشركة كونامي.

وسيكون نجم وسط الملعب الدولي البوسني ميراليم بيانيتش هو الواجهة التي ستظهر عبر الإعلان الرسمي للعبة بصفته سفيرًا لشركة كونامي.

وسيكون يوفنتوس متواجدًا في لعبة فيفا ولكن بدون اسمه الحقيقي وملابسه وملعبه الرسمي، حيث سيظهر باسم بيمونتي كالتشيو نسبًا لمنطقة بيمونتي التي يقع فيها النادي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

خسارة رخصة يوفنتوس بالنسبة لإي إيه سبورتس لن تؤثر على طور "فيفا ألتيميت تيم" الذي يتنافس فيه لاعبو فيفا عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه لن تخسر فيفا حقوق أندية مثل بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وبرشلونة نظرًا لأنها المالكة لحقوق الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي.

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يذكر أن لعبة برو إيفوليوشن سوكر ستطرح رسميًا في الأسواق في العاشر من سبتمتبر المقبل، بينما ستصدر فيفا في السابع والعشرين من الشهر ذاته.