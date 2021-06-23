فيفا يعوض برشلونة عن إصابة ديمبيلي

برشلونة سيفقد عثمان ديمبيلي بعد إصابته مع فرنسا لكن الاتحاد الدولي سيعوض النادي الإسباني.

تعرض عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة لإصابة مع منتخب بلاده فرنسا وأعلن ناديه خضوعه لجراحة لكن غيابه سيكون مفيدًا لناديه؛ فالاتحاد الدولي لكرة القدم سيعوض النادي الإسباني عن ذلك.

وأصيب ديمبيلي خلال وجوده مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2020؛ إصابة اللاعب الفرنسي في أوتار ركبته اليمنى سيتطلب تدخل جراحي وبالتالي غيابه عن ناديه.

وعانى عثمان من إصابات على مدار الموسمين الماضيين ما غيبه عن فريقه لفترات طويلة.

كيف سيستفيد برشلونة من إصابة ديمبيلي؟

وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن الاتحاد الدولي سيدفع تعويضًا قدره 20.458 يورو في اليوم ولمدة سنة على حد أقصى للفرق التي يتعرض لاعبوها للإصابة أثناء وجودهم في مهمة دولية مع بلدانهم خلال الأجندة الدولية.

ما ضوابط حصول برشلونة على التعويض؟

سيحق لبرشلونة الحصول على التعويض إن تخطت إصابة ديمبيلي 28 يومًا وعندها سيبدأ احتساب مدة التعويض.

ويجب على برشلونة أن يبلغ عن إصابة لاعبه إلى الاتحاد الدولي كي يحصل على التعويض.

ويعد تعويض فيفا للأندية عن إصابة لاعبيهم مع منتخباتهم تكافل من الاتحاد الدولي للأندية التي تدفع مبالغ طائلة للاعبيها رواتبًا.

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