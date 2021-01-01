يلعب مصابًا .. أزمات عثمان ديمبيلي في برشلونة لا تتوقف!

عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يعاني من مشكلة في الحوض، وأنهى عدة مباريات وهو يشعر بانزعاجات!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي يعاني من انزعاجات في منطقة الحوض خلال المباريات الأخيرة له مع الفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب يخوض المباريات وهو يعاني من تلك المشكلة منذ فترة.

ويعاني عثمان ديمبيلي نجم الفريق الكتالوني من الكثير من الإصابات منذ أن انضم لصفوف برشلونة قادمًا من بوروسيا دورتموند.

الكلاسيكو ليس الأول .. مباريات سابقة اشتكى فيها كومان من التحكيم

بالرغم من ذلك عاد اللاعب ليظهر بشكل مستمر مع برشلونة هذا الموسم، وقلت إصاباته بشكل واضح وبدأ يكون مؤثرًا في تشكيل رونالد كومان.

وبالرغم من أن الألم لا يزيد ولا يمنع ديمبيلي من المشاركة في المباريات، إلا أنه في الوقت نفسه لا يتلاشى بمرور الوقت.

ويعمل الفريق الطبي الخاص ببرشلونة في الوقت الحالي على حل تلك المشكلة، بالتعاون مع المدرب الخاص بديمبيلي.

ويستبعد اللاعب أي خيارات جريئة في الوقت الحالي، ولا تعد فكرة التدخل الجراحي واردة على الإطلاق بالنسبة له، حيث يسعى للاستمرار في المشاركة وإنهاء الموسم مع برشلونة وفرنسا أولًا.

جدير بالذكر أن ديمبيلي شارك في 37 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في كل البطولات، وسجل عشرة أهداف وصنع أربعة.