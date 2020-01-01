هيرفي رينارد يُصر على إقامة معسكر للمنتخب السعودي في مارس

المدرب الفرنسي متمسك بأيام فيفا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن إصرار هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية إقامة معسكر مغلق للاعبين خلال مارس الجاري، رغم الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكان الاتحادان الدولي والآسيوي قد اتخذا قرارًا بتأجيل مباريات شهري مارس ويونيو من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ضمن الإجراءات العالمية للتصدي لفيروس كورونا الذي وُلد في الصين وبدأ يغزو العالم وترك أثره على كرة القدم في عدة دول أبرزها إيطاليا وسويسرا واليابان والصين وأدى لخلو المدرجات في جل مسابقات كرة القدم المحلية والعالمية من الجماهير.

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الصحيفة أوضحت أن رينارد أبدى رغبته في استغلال أيام فيفا وإقامة معسكر داخلي للأخضر من 22 إلى 30 مارس الجاري، ذلك رغم المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الرياضية أن اتحاد كرة القدم السعودي لم يتخذ بعد قراره بهذا الشأن، منتظرًا ما ستؤول إليه الأحداث بخصوص الفيروس القاتل في الأيام القليلة القادمة.

من جانب آخر، قال أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات في رابطة المحترفين أنه لا نية لإجراء مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال فترة معسكر المنتخب، موضحًا أن تقديم واحدة من جولات البطولة يعتمد على قرار فيفا بشأن مباريات تصفيات كأس العالم في مختلف قارات العالم.

وأضاف الراشد أن تأجيل المباريات في آسيا فقط يمنع تقديم جولة من الدوري السعودي لأن بعض الأندية ستتضرر جراء وجود لاعبين أجانب لديها مرتبطين مع منتخبات بلادهم، مؤكدًا أن اتخاذ ذلك القرار يتطلب تأجيل المباريات الدولية في العالم أجمع.