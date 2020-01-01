حالتهما إيجابية .. الاتحاد المصري: صلاح والنني يطيران إلى إنجلترا بطائرة خاصة

المسحة الثانية جاءت إيجابية لكلاهما

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تقرر أن يغادر الثنائي محمد صلاح؛ المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني؛ محترف آرسنال الإنجليزي، غدًا الجمعة، إلى إنجلترا، على متن طائرة خاصة.

الثنائي أثبتت المسحة الطبية الثانية لهما إصابتها بفيروس كورونا، وعدم شفائهما بعد، ليواصلان حجرهما الصحي وفقًا للبروتوكول المعتمد من وزارة الصحة.

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وأوضح الاتحاد المصري أن صلاح والنني سيطيران إلى إنجلترا من مطار الغردقة، على متن طائرة خاصة مجهزة طبيًا، بالتنسيق مع أنديتهما، متمنيين أن تتحول حالتهما إلى سلبية قريبًا، كي يعودوا للملاعب.

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صلاح اكتشف إصابته بالفيروس عقب يومين من وصوله إلى مصر، ليغيب عن مواجهتي الفراعنة أمام توجو، ويدخل في حجر صحي بمدينة الجونة، وبعد خمسة أيام من الإصابة، أثبتت المسحة الجديدة عدم شفائه بعد.

أما النني فأصيب خلال تواجده في توجو لخوض المباراة الثانية، ودخل في حجر هناك، قبل أن يعود مع البعثة أمس الأربعاء، ويكرر المسحة، والتي أثبتت استمرار إيجابية حالته.

يذكر أن المنتخب المصري كان قد تغلب على توجو بهدف نظيف في القاهرة، ثم كرر فوزه خارج أرضه بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

ويتصدر الفراعنة مجموعتهم في التصفيات برصيد عشر نقاط متفوقين بفارق الأهداف، عن جزر القمر محتلة الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.