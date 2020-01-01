رسميًا .. إصابة محمد النني بفيروس كورونا

النني يلحق بصلاح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا اليوم الإثنين، إصابة محمد النني؛ لاعب وسط المنتخب المصري وآرسنال الإنجليزي، بفيروس كورونا، ليلحق بزميله محمد صلاح.

قبل أيام كان الاتحاد المصري قد أعلن إصابة محمد صلاح بالفيروس، ليدخل فترة حجر صحي في مدينة الجونة، ويغيب عن مواجهة توجو، التي أقيمت في 14 من الشهر الجاري.

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وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي له منذ قليل أن نتائج المسحة التي أجراها النني جاءت إيجابية، دون ظهور أي أعراض مرضية عليه، مؤكدًا تمتعه بحالة صحية جيدة.

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وأشارت الجبلاية في بيانها أن محمد فضل؛ رئيس بعثة الفراعنة المتواجدة في توجو حاليًا، تواصل مع إدارة نادي آرسنال للتنسيق معها، خلال تنفيذ اللاعب للبروتوكول الطبي الخاص بمصابي الفيروس.

وقررت إدارة البعثة بعد مشاورات مع الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة محمد أبو العلا، إعادة النني إلى القاهرة، من أجل الحفاظ على سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى لهم.

ومن المقرر أن يجري اللاعب مسحة أخرى فور وصوله إلى القاهرة، للتأكد من حالته، نظرًا لإجرائه ثلاث مسحات منذ قدومه من إنجلترا، جاءت جميعها سلبية، وكان آخرها قبل التوجه لتوجو بالأمس.

يذكر أن الفراعنة حققوا الفوز أمام توجو بهدف وحيد، سجله محمود حمدي "الونش"، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، ومن المقرر أن تقام مباراة الجولة الرابعة بين الفريقين غدًا الثلاثاء.

وتحتل مصر المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعتها بالتصفيات، برصيد خمس نقاط، متأخرة بثلاث نقاط عن جزر القمر صاحبة الصدارة.