فترة التوقف تُكلف السومة 100 ألف ريال

كورونا أبقى اللاعبين في منازلهم

تسبب إيقاف النشاط الرياضي بالمملكة العربية السعودية في تكليف السوري عمر السومة؛ مهاجم أهلي جدة، 100 ألف ريال سعودي، للحفاظ على لياقته البدنية.

وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، كانت قد أعلنت في منتصف مارس الجاري تجميد النشاط الرياضي في كافة أنحاء المملكة حتى إشعار آخر، لمواجهة كورونا، بجانب إيقاف تدريبات الأندية لفترة مؤقتة، وإطلاق حملة "تمرن بالبيت"، لتشجيع اللاعبين على مواصلة المران بمنازلهم، للحفاظ على لياقتهم البدنية.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن السومة أنشأ صالة رياضية متكاملة في منزله، حتى يتمكن من أداء تدريباته اليومية بصورة مثالية خلال فترة التوقف، موضحة أن مساحة الصالة 5×5.

تضم صالة المحترف السوري أجهزة رفع معدل اللياقة وتقوية عضلات، بجانب تدريبات الحديد، بإجمالي تكلفة 100 ألف ريال.

وقال مهاجم الراقي، في تصريحاته للصحيفة: "استفدت من وجود المساحة الكافية في منزلي الجديد، الذي تمكنت من شرائه مؤخرًا بعد الاستفادة من قانون الإقامة المميزة، التي أتاحت لي العديد من المميزات".

وأضاف: "حرصت على تشجيع زملائي بالفريق، فأرسلت لهم صورًا منوعة من الصالة كي يقوموا بتنفيذ مثلها ويحافظوا على لياقتهم، كما أن في إمكانهم استخدامها بعد الانتهاء من فترة التوقف، ومن جهتي سأواصل تدريباتي في هذه الصالة وقت الإجازات والراحات أيضًا".

يذكر أن المهاجم السوري يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 هدفًا، خلف الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال، صاحب الـ14 هدفًا، والمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، صاحب الـ18 هدفًا.