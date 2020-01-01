تماشيًا مع كورونا - الوحدة السعودي يغير شعاره والجمهور يسخر

فرسان مكة يرسلون رسالة توعوية، لكنها لم تنل إعجاب الجمهور

أرسل نادي الوحدة السعودي على طريقته الخاصة رسالة توعوية للجمهور، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنها لم تنل إعجاب قطاع من الجماهير.

انتشار الفيروس في مختلف بلدان العالم، استدعى إيقاف النشاط الرياضية في كثير من البلاد منها المملكة السعودية، التي قامت بتعليقه حتى إشعار آخر، مع دعوات بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

هل يُفضل المحترفون البقاء في الدوري السعودي خوفًا من فيروس كورونا؟

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اللجنة الأولمبية السعودية كذلك أطلق حملة :تمرن بالبيت" لتشجيع اللاعبين على مواصلة تدريباتهم، بعدما قررت وزارة الرياضة إيقاف تدريبات كافة الفرق لفترة مؤقتة.

نادي الوحدة قرر توعية الناس بطريقة غريبة، حيث قام بوضع كمامة، على وجه التنين، الذي يتوسط شعار النادي، في محاولة لتذكير جمهوره بضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

تغيير الشعار نال سخرية البعض، حيث لاموا مجلس الإدارة على وضع الكمامة، وعدم وضع تاريخ تأسيس النادي على الشعار، بجانب السخرية من عدم احترام الشعار النادي وتغييره بطريقة غير لائقة، حيث كتب أحد: "هذا شعار نادي ولا مسلسل كرتوني"، وكتب آخر: "الشعار له احترامه".

يذكر أن الوحدة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 39 نقطة، إذ فاز في 13 مباراة، وخسر تسعة لقاءات، ولم يتعادل في أي مباراة.